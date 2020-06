Gresini : Il est important d'avoir un pilote italien chez Aprilia

Sur le marché depuis qu'il a lui-même indiqué que Ducati ne ferait plus appel à lui en MotoGP la saison prochaine, Danilo Petrucci est un profil qui a de quoi intéresser les quelques équipes au sein desquelles une place serait potentiellement à pourvoir pour la saison prochaine. Aprilia se trouve en ce sens dans une situation singulière, car si le constructeur a affirmé souhaiter conserver ses deux pilotes actuels, Andrea Iannone est suspendu pour dopage jusqu'en juin 2021, sans certitude de pouvoir se dépêtrer de ses ennuis.

Grâce au recours déposé auprès du TAS, le pilote italien espère que cette sanction sera levée, cependant l'Agence mondiale antidopage a elle aussi fait appel et réclame une suspension encore plus lourde, qui signerait à coup sûr la fin de sa carrière dans le championnat. L'équipe italienne navigue donc à vue, espérant retrouver son pilote mais craignant qu'il soit débouté, auquel cas il lui faudrait avoir les moyens de réagir en attribuant à un pilote de qualité une place qui a récemment pris de la valeur grâce aux progrès de la RS-GP.

Dès qu'il s'est senti sur la sellette, Danilo Petrucci a engagé des discussions avec le constructeur italien et il ne cache pas aujourd'hui que cette place l'intéresse, sans non plus fermer la porte de KTM depuis que Pol Espargaró a décidé de changer d'horizon. Directeur de la structure sur laquelle s'appuie Aprilia depuis 2015, Fausto Gresini est quant à lui bien conscient que le vainqueur du GP d'Italie 2019 est un profil de valeur sur le marché actuel.

"Danilo est un pilote qui a montré ce qu'il valait. Il est jeune, il a une belle expérience et c'est un pilote intéressant. De là à dire ce que fera Aprilia, c'est difficile, mais il est clair que nous, en tant qu'entreprise, nous voulons un pilote italien car nous sommes une entreprise italienne et c'est un aspect important", déclare-t-il à GPOne.

Toutefois, Gresini le rappelle : Andrea Iannone manque à l'équipe, "tant pour le développement que pour les résultats en piste". Et il assure : "Cela nous pénalise énormément. Il manque une référence importante, des données à confronter avec l'autre pilote."

"J'espère que cette situation se résoudra bientôt. Nous n'avons pas encore de date pour le recours, mais nous voulons bien sûr Andrea en piste dès que possible. Si une peine sévère devait être confirmée, nous devrions bien étudier l'avenir", concède-t-il. "J'attends le résultat du recours, mais je veux rester positif. Je crois que sa situation n'est pas facile. C'est un innocent, mais dans le même temps un condamné. J'espère que justice sera faite, je ne peux que laisser les organismes compétents faire ce qu'ils ont à faire. Je crois qu'Andrea mérite au moins la justice."

En attendant, Aprilia a prolongé Aleix Espargaró, présenté comme le "capitaine" de l'équipe et désormais engagé jusqu'en 2022 inclus.

