Grille de départ étalée : les pilotes convaincus par le gain de sécurité

Un changement de règlement en cours de saison a modifié les départs des courses MotoGP. Après l'interdiction du holeshot device à l'avant des machines dès Assen, c'est un espacement élargi qui a été mis en place entre les lignes de la grille au Sachsenring, avec une distance passée de neuf à 12 mètres.

Deux étapes importantes ont donc été franchies, dans une volonté du championnat de réagir aussi rapidement que possible à l'accident dont a été victime Johann Zarco à Barcelone. Un accrochage à la relance de la course avait viré au cauchemar pour le Français, dont la jambe s'est encastrée dans la moto de Pecco Bagnaia, lui occasionnant de sérieuses lésions au genou et une profonde brûlure.

Quel est le verdict après ce premier Grand Prix disputé avec l'intégralité des nouvelles conditions du départ ? En expérimentant ces deux changements combinés en Allemagne, lors du sprint puis de la course longue, les pilotes ont dans l'ensemble été plutôt convaincus, quoique le manque d'action en ait frustré quelques-uns.

Les deux départs auxquels ils ont pris part sur le circuit du Sachsenring se sont révélés propres, émaillés d'aucun incident. Un constat suffisant pour que Pedro Acosta crie victoire, sur un sujet pour lequel il bataillait.

"C'est clairement la première chose que l'on fait en matière de sécurité et qui est réellement plus sûre", s'est félicité le pilote espagnol. "On arrive au premier virage après avoir pris un bon départ, et on peut dépasser celui qui se trouve sur une trajectoire différente."

"C'est peut-être plus difficile de dépasser celui qui est sur la même trajectoire, on ne peut y arriver qu'au freinage, mais on arrive en tout cas au premier virage en ayant un seul gars à côté, ou peut-être deux mais en tout cas pas cinq tout autour. Je pense que c'est un bon changement."

Au-delà du passage du premier virage, l'impact de la place créée entre chaque moto sur la grille s'est fait sentir sur le début de course, avec une hiérarchie restée très similaire à celle établie en qualifications. Et, la typologie du circuit aidant, cela s'est ensuite transformé en une longue procession sans dépassements, à de rares exceptions près. Pour autant, le gain en matière de sécurité est généralement retenu par tous, et il pèse plus lourd que tout autre considération.

"Cet écart est probablement mieux pour la sécurité, mais moins bon pour les dépassements", a ainsi observé Enea Bastianini. "On était un peu loin les uns des autres, c'était difficile de dépasser d'autres pilotes. Mais au vu de ce qui s'est produit par le passé, c'est mieux d'avoir plus de sécurité."

Quelques-uns ont remarqué qu'il avait eu moins de marge de manœuvre pour compenser leur faible qualification, néanmoins ils l'ont pris avec le sourire en retenant également le gain de sécurité.

C'est le cas de Brad Binder, pas peu fier d'avoir malgré tout pu gagner quelques places au départ du sprint, notamment : "C'était terrible pour moi, parce que je n'ai pas pu dépasser autant de monde [que d'habitude]. Même en prenant un bon départ, on rattrape une ligne, mais pas deux. Pour la sécurité, c'est une bonne idée, c'est certain. Pour le show, on verra bien."

Lire aussi : MotoGP Pourquoi les pilotes ont eu tant de mal à doubler pendant le sprint au Sachsenring

"Pour moi, c'est une bonne idée, il faut continuer comme ça", a réagi quant à lui Luca Marini, lui aussi habitué aux départs agressifs et payants pour se positionner. "C'est juste que j'ai pu rattraper moins de positions, seulement trois !", plaisantait-il après le sprint, soulignant néanmoins que cela ne faisait "pas tellement de différence" au final.

Ces départs avec une grille plus étalée, c'était également "business as usual" pour Jack Miller, de même que pour Fabio Quartararo. "Pour moi, c'est la même chose", a déclaré le Français. "On sent que c'est un peu plus large. Ici en particulier, tous les ans on est toujours super loin les uns des autres, mais je dirais que la distance ne fait pas une grosse différence. C'était très similaire pour moi."

"Si on plus d'espace avant le freinage, on essaiera de le réduire au freinage", a toutefois prévenu Quartararo. "On peut ajouter trois mètres, mais à la fin on freinera plus tard, donc je ne pense pas vraiment que ça aide. Mais ça ne me pose pas non plus de problème d'avoir la grille comme ça. Ça me va."

Jorge Martín quant à lui dit n'avoir "rien remarqué" en partant depuis la troisième ligne, bien qu'il ait sans doute repris moins de positions que ce qu'il est habitué à faire en pareilles circonstances au début d'une course.

Mais l'Espagnol est surtout convaincu par la tranquillité dans laquelle se sont déroulés les départs cette fois, et c'est selon lui l'essentiel : "Je pense qu'on a plus de place pour réfléchir et réagir si quelque chose se passe, donc c'est bien. Il ne s'est rien passé au premier virage donc c'est peut-être une bonne chose."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

Lire aussi : MotoGP Ducati, Aprilia et Honda changent de catégorie de concessions pour fin 2026