Honda confirme Joan Mir pour deux saisons de plus

Comme nous l'évoquions dès la mi-juin, Joan Mir va conserver sa place de pilote officiel Honda pour les deux années à venir. L'Espagnol a été officialisé par le constructeur alors qu'approche la fin de la pause estivale et une reprise à Silverstone pour le dixième Grand Prix de cette saison, et qu'il figure au 18e rang du championnat, premier parmi le quatuor Honda.

Cette annonce vient clore les spéculations sur un possible départ de Mir, voire un hypothétique arrêt prématuré de sa carrière alors qu'il fêtera ses 27 ans cet été. En grande difficulté depuis qu'il a rejoint Honda, il n'a pas caché avoir sérieusement envisagé cette issue dès l'année dernière, alors qu'il cumulait les chutes avec une RC213V qui a même fini par faire fuir Marc Márquez. Cette année, à nouveau, les choses semblaient mal embarquées, cependant des tests privés ont semblé enfin éclaircir la voie au printemps, avec un développement qui a pris la direction souhaitée par Mir.

"Avant tout, je suis très heureux de pouvoir courir avec Honda et le HRC pour les deux prochaines années", a déclaré le Majorquin. "Mon objectif était de poursuivre ce partenariat, et cette fois j'ai pu le faire. Avec le HRC, nous sommes associés depuis 2023 et en prolongeant, je crois qu'en continuant à livrer mes opinions, je pourrai contribuer à améliorer la RC213V. Je sais ce dont j'ai besoin et je sais ce que Honda peut accomplir, donc j'espère que nous pourrons y arriver ensemble. Nous allons continuer à travailler dur pour l'avenir et pour la suite de la saison."

Honda a voulu renouveler son confiance à celui qui fait office de leader aujourd'hui, dans l'espoir qu'une fois la moto remise à un niveau acceptable, il se saisisse des progrès pour la ramener à de meilleures positions. À ce jour, Mir est celui qui a marqué le plus de points parmi les quatre pilotes Honda, et il est aussi celui qui a obtenu les meilleurs classements en course avec deux 12e places en Grand Prix, résultat également décroché par Johann Zarco, ainsi qu'une neuvième place au sprint de Jerez.

Koji Watanabe, président du HRC, se réjouit que Joan Mir ait maintenu sa confiance en Honda malgré les difficultés actuelles. "C'est une saison difficile pour Honda et le HRC, comme jamais auparavant", a-t-il reconnu. "Même dans ces circonstances, Mir a fait confiance à l'équipe et nous sommes très reconnaissants pour son attitude, il ne renonce jamais et se bat toujours. Avec Mir, nous voulons travailler avec toutes les parties prenantes pour revenir et répondre aux attentes de nos supporters au plus vite."

La saison prochaine verra donc un line-up inchangé pour l'équipe officielle Honda, puisque Luca Marini a déjà en poche un contrat de deux ans. Il faut néanmoins s'attendre à un changement dans le nom de l'équipe ainsi que sa livrée, puisque Repsol va se retirer, après 30 ans d'un partenariat légendaire. Au-delà de l'image, ce qui compte c'est la courbe de performance, alors que la marque de Tokyo est au plus bas et cherche à tirer profit des concessions dont elle dispose au règlement technique pour péniblement remonter la pente.

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Son nouveau contrat laisse à Joan Mir le temps de profiter, peut-il espérer, des progrès qui seront accomplis sur le moyen terme. Arrivé dans la catégorie MotoGP en 2019 et titré en 2020, il a au préalable fait quatre ans avec Suzuki avant le départ soudain du constructeur, qui l'a mené à rejoindre Honda l'an dernier. Sur l'ensemble des courses vécues avec la RC213V, le meilleur résultat qu'il ait obtenu est une cinquième place au GP d'Inde 2023.

Quatre équipes d'usine au complet

Avec l'officialisation de Joan Mir chez Honda, la grille MotoGP se complète un peu plus pour la saison 2025. Il reste officiellement huit postes encore à attribuer, mais en réalité bien moins pour lesquels un doute persiste, et quatre équipes d'usine sur cinq sont au complet.

Au HRC, Marini et Zarco sont déjà assurés de rester en poste, respectivement dans l'équipe officielle et chez LCR. Avec désormais l'officialisation de Mir, il ne reste qu'à clarifier l'attribution du guidon aujourd'hui confié à Takaaki Nakagami chez LCR, avec un financement qui jusqu'à présent a été réservé à un pilote asiatique.

Chez KTM, les quatre places affichent complet, avec les binômes Binder-Acosta et Viñales-Bastianini, tandis que Yamaha peut compter sur Fabio Quartararo, avec une confirmation attendue d'Álex Rins. Pour les motos satellites alignées par Pramac, le meilleur candidat semble aujourd'hui être Miguel Oliveira, qui quitterait donc Aprilia. Le constructeur de Noale n'a plus qu'un guidon disponible en dehors du duo Martín-Bezzecchi dans le team d'usine et de Raúl Fernández confirmé chez Trackhouse.

Ducati a également officialisé son line-up factory, formé par Pecco Bagnaia et Marc Márquez. On peut ajouter Álex Márquez chez Gresini, ainsi que Fermín Aldeguer dont les débuts sont annoncés dans un team satellite Ducati mais sans que l'on sache précisément lequel à ce jour. Fabio Di Giannantonio est attendu chez VR46, possiblement aux côtés de Franco Morbidelli ce qui enverrait Aldeguer chez Gresini.