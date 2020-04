Le verdict est tombé : Iannone suspendu 18 mois

Le report du début du championnat pouvait laisser à Andrea Iannone un espoir, celui d'être absous de sa suspension pour dopage avant que la saison ne commence, et ainsi ne pas manquer de Grands Prix et pouvoir rapidement oublier ce calvaire. Il n'en est rien, car le verdict est enfin tombé après l'audience qui s'est tenue devant la Cour Disciplinaire Internationale de la FIM, le 4 février. Dans l'attente d'une communication officielle de la FIM, Aprilia fait savoir que son pilote est condamné à 18 mois de suspension.

Selon les conclusions évoquées par l'équipe italienne, la cour juge qu'Andrea Iannone a bien été victime d'une contamination alimentaire, ce qui va donc dans le sens de sa défense, laquelle mettait en avant un long séjour en Asie à l'automne et des traces minimes de produit prohibé dans ses urines pour faire valoir le caractère involontaire de l'absorption de la substance.

Soumis à un contrôle antidopage le 3 novembre 2019, en marge du Grand Prix de Malaisie, avant-dernière manche de la saison, Iannone avait fourni deux échantillons d'urine, qui ont tous deux montré des traces d'une substance appartenant à la famille des stéroïdes androgènes anabolisants exogènes, interdite par le Code antidopage. La thèse d'une contamination alimentaire, et légère, avait rapidement été mise en avant par ses avocats, puis soutenue lors de l'audience face à la cour, sur la base d'une analyse capillaire faite à ses frais, et censée être plus précise et démontrer l'absence de produit dopant sur une période allant de septembre 2019 à janvier 2020.

Si la cour semble s'accorder sur cette explication, elle condamne malgré tout le pilote à 18 mois de suspension de toute compétition, allant du 17 décembre 2019, jour de l'annonce de sa suspension provisoire, jusqu'au 16 juin 2021.

Andrea Iannone, qui a toujours nié avoir eu recours à une pratique de dopage, a encore cependant une option, que sa défense avait annoncé qu'elle tenterait d'activer le cas échéant, celle de porter une réclamation auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), une démarche dans laquelle Aprilia annonce lui apporter son plein soutien. Il s'agit généralement de procédures longues, mais compte tenu du retard pris par le championnat, le pilote italien peut encore garder espoir de s'en sortir convenablement si jamais le TAS penche en sa faveur.

Cette suspension est la première d'un pilote de Grand Prix pour dopage depuis celle d'Anthony West en 2012. Sanctionné pour l'usage de méthylhexanamine, le pilote australien a toujours clamé son innocence et s'est ensuite lancé dans un long combat contre la FIM. En 2015, Valentino Rossi a été le dernier pilote MotoGP en date à faire appel au TAS, afin que soit suspendue la pénalité reçue après le Grand Prix de Malaisie et qui lui imposait de partir dernier au Grand Prix de Valence, où se jouait le titre. Il avait été débouté.

