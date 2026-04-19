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Comment Lecuona a quitté KTM : "Une rage que vous ne pouvez même pas imaginer"

Iker Lecuona a brutalement appris son éviction de Tech3 et KTM en 2021. L'Espagnol garde un très mauvais souvenir de sa relation avec le constructeur.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Iker Lecuona, KTM Tech3

Iker Lecuona avait été placé par KTM chez Tech3 en 2021.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les divorces entre KTM et ses pilotes ont plusieurs fois été houleux. Parmi eux, l'éviction d'Iker Lecuona reste un souvenir douloureux pour l'Espagnol. Ce dernier a été lancé par la marque en 2020, chez Tech3, après une première apparition la saison précédente. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous mais Lecuona retient surtout un manque d'élégance dans la façon dont il a été écarté.

C'est au GP de Styrie 2021, le samedi après-midi et juste avant de s'élancer pour les qualifications, que Lecuona a appris que ni lui, ni Danilo Petrucci ne resteraient la saison suivante. Une annonce brutale et au timing surprenant pour lui.

"J'ai appris officiellement que mon coéquipier [Danilo Petrucci] et moi, nous n'allions pas rester avec l'équipe entre les EL4 et la Q1", s'est souvenu Lecuona, interrogé par le podcast Fast & Curious. "On n'a pas quitté le garage parce qu'il y avait une pause de cinq minutes entre les deux séances, on est restés là et on a vu que les pilotes officiels pour l'année suivante avaient été annoncés."

"J'ai pris la piste avec une rage que vous ne pouvez même pas imaginer. Je voulais arracher des têtes chez certains. Je voulais que des têtes tombent, sincèrement."

"En un sens, ça a tellement été un soulagement que je me suis dit 'Qu'ils aillent se faire voir'. Je me suis dit que vu que je n'avais rien à perde, j'allais prendre du plaisir, essayer de changer d'état d'esprit de profiter du temps qu'il me restait en MotoGP."

En 2022, Tech3 a fait rouler Raúl Fernández et Remy Gardner. Si le premier a depuis fait sa place en MotoGP, le second a été écarté avec aussi peu de ménagement après un seule saison, 

Lire aussi :

Lecuona a quant à lui rebondi en WorldSBK, en devenant pilote officiel de Honda, ce qui lui a permis de prendre sept départs supplémentaires en MotoGP en 2023, pour assurer divers remplacements.

Il a décroché deux podiums avec Honda en WorldSBK et a franchi un cap cette année, en rejoignant l'équipe Ducati officielle : il est arrivé à Assen à la deuxième place du championnat, après avoir enchaîné trois podiums dans les courses de Portimão.

L'idée de renouer avec KTM est aujourd'hui très loin de son esprit, et même impossible à ses yeux : "J'ai toujours dit non, pas même en MotoGP. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être entouré par certaines personnes, qui traitent un sportif ou une personne comme ça."

Leciona ne ferme cependant pas la porte du MotoGP : "J'ai toujours dit que ce n'était pas un au revoir, mais un 'à bientôt'."

Avec Rubén Carballo Rosa

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