Les dernières innovations des constructeurs MotoGP aux essais de pré-saison

Yamaha

Bien sûr, Yamaha avait déjà apporté toute une série de nouveautés en Malaisie, où se sont passés les premiers essais de l'année au début du mois, mais on a pu voir encore d'autres évolutions à Losail. Les plus notables se situent à l'arrière de la YZR-M1. Fabio Quartararo, Álex Rins et le pilote d'essais Cal Crutchlow ont tous trois testé les ailerons dits "stégosaures", soit trois petits appendices aérodynamiques situés de part et d'autre du dosseret de selle. Un élément similaire était déjà utilisé la saison dernière, mais dans une version à deux éléments. Durant ces tests de pré-saison, Yamaha a aussi mené des essais approfondis avec un imposant aileron arrière situé à l'extrémité de la moto.

Au Qatar, le constructeur d'Iwata a aussi équipé la M1 d'un échappement différent de celui utilisé lors des essais de Sepang. Alors qu'en Malaisie, les pilotes de course avaient roulé avec un échappement court qui s'arrêtait devant le bras oscillant, à Losail, ils ont travaillé avec une version longue et surélevée, expérimentée au préalable par Crutchlow. Il s'agit de la version actualisée d'un échappement similaire que Yamaha a testé ces dernières années, un élément jugé satisfaisant mais sans véritablement révolutionner les performances.

Honda

L'autre constructeur japonais de la grille MotoGP a également apporté quelques améliorations à son package 2024 lors des essais réalisés au Qatar. Sur le circuit de Losail, Honda s'est principalement concentré sur l'aérodynamique et les ailerons, à l'avant comme à l'arrière de la RC213V.

Les modifications apportées à l'avant étaient relativement mineures. Les pilotes d'usine et ceux de l'équipe satellite LCR ont pu essayer des ailerons légèrement modifiés, avec une surface un petit peu augmentée de la partie inférieure, ce qui devrait permettre d'accroître la force portante.

À l'arrière de la RC213V, Honda a modifié l'aileron situé à l'extrémité du dosseret. À Sepang, la marque avait présenté un design composé d'un aileron relativement petit et de deux ailettes latérales. La base en a été conservée pour la variante utilisée au Qatar, mais agrandie pour inclure deux lames sur l'aileron principal.

Cette évolution devrait apporter non seulement plus de force portante, mais également plus de traction. S'agissant d'un domaine dans lequel Honda a connu des difficultés ces dernières années, c'est l'un des principaux points que les ingénieurs se sont fixé d'améliorer pour la nouvelle saison.

KTM

Le gros du travail étant déjà fait, KTM n'avait pas beaucoup de nouveaux éléments à tester sur sa RC16 au Qatar, néanmoins les pilotes de l'équipe d'usine et ceux du team Tech3 ont pu compter sur un nouveau carénage.

Il s'agit de la dernière étape d'une évolution menée tout au long de l'hiver par la marque autrichienne, qui a travaillé dès Valence sur un carénage à la partie inférieure protubérante, en quête d'effet de sol. Cette pièce a encore été testée à Sepang, puis KTM a affiné le concept pour les essais de Losail. Désormais, le ponton latéral se fond plus étroitement dans la partie inférieure du carénage, par ailleurs nettement rehaussé par rapport à la version précédente.

Aprilia

Lors des essais hivernaux en Malaisie, Aprilia avait innové en ajoutant un diffuseur à l'arrière de la RS-GP24. Pour les deux jours d'essais au Qatar, le constructeur italien a continué à développer ce concept, qui n'a d'ailleurs pas plu à Maverick Viñales. Un élément supplémentaire a donc été ajouté au diffuseur des motos de l'Espagnol, de sorte à en réduire le volume, dans l'espoir que cela atténue son effet et améliore les sensations du pilote.

Aprilia a un petit peu repensé son diffuseur à l'arrière de la RS-GP. Photo: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati

Ducati est le seul constructeur à ne pas avoir apporté d'évolutions lors des derniers essais d'avant-saison, et pour cause, les champions en titre avaient déjà sélectionné les éléments de leur package. À Losail, Ducati a donc principalement testé ses pièces 2024 et mené des comparaisons directes avec le carénage utilisé en 2023. Il n'y a probablement rien à redire, puisque Pecco Bagnaia est devenu le premier pilote à descendre sous la barre des 1'51 sur le circuit qatari…