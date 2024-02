Honda encore loin du compte : "L'écart est vraiment important"

Honda a fait de gros efforts pour sortir de l'ornière après plusieurs saisons difficiles. À l'image de Yamaha, la marque a totalement remodelé son département technique ces derniers mois et elle a fait des changements encore plus importants que sa rivale sur sa moto, ce qui a mené à des progrès évidents, sans pour autant replacer les RC213V au sommet.

Luca Marini est bien placé pour mesurer le chemin qui reste à parcourir puisqu'il est arrivé en provenance de VR46, chez qui il disposait de la Ducati, la meilleure machine du plateau ces dernières années. Selon lui, l'écart avec les leaders reste important car même si Honda a fait des progrès concrets, les autres marques ne sont pas restées les bras croisés.

"Je pense que le bon travail que l'on a fait n'est pas encore suffisant parce que les autres constructeurs ont beaucoup progressé et qu'on est encore loin du sommet", a déclaré l'Italien. "On a des idées supplémentaires. [...] Pour le moment, tout ce qu'on a testé était positif mais ce n'est pas encore suffisant."

"Concernant nos performances, [le test a été satisfaisant], mais je n'attendais pas les progrès des autres parce que les chronos qu'ils ont faits [à Losail et à Sepang] sont incroyables", a reconnu Marini. "Concernant nos chronos, je pense qu'ils sont assez normaux. On est vraiment partis de loin, on doit être patients, on y arrivera."

Seulement 20e à 1"725 de Pecco Bagnaia mardi, Marini compte sur les données engrangées à Sepang puis à Losail puis voir sa Honda progresser : "Je pense qu'on a testé tout ce que l'on devait tester, on a compris beaucoup de choses donc on a beaucoup de données maintenant, et on pourra préparer le GP de la meilleure façon. Il semble que l'on est un peu loin mais les sensations se sont améliorées sur la moto [mardi], donc d'un côté je suis content mais c'est sûr que l'écart est vraiment important, surtout quand on veut prendre un pneu neuf, un tendre, on ne peut pas bien l'utiliser."

Luca Marini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Par rapport à la Ducati, Marini perçoit surtout des faiblesses dans la gestion du pneu arrière, et ce dans toutes les phases : "On n'est pas très forts au freinage, surtout quand on prend un tendre neuf. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas utiliser le pneu arrière pour ralentir la moto au freinage."

"Sur la Ducati, ils l'utilisent beaucoup et ils gagnent beaucoup sur cette phase. Il faut piloter différemment pour faire le chrono et je m'adapte aussi à ça, je progresse. [Mardi], j'ai beaucoup plus piloté avec le style de la Honda que [lundi], donc c'est bien. Le vendredi [au GP du Qatar], j'essaierai d'en faire encore plus."

"C'est une façon totalement différente de piloter la moto", a résumé Marini. "Si j'essaie de faire ce que je faisais l'an dernier, il y a quelques mois, mon chrono est lent. L'ADN de notre moto est assez différent et je dois changer un peu mon style et la façon dont je veux faire le chrono. J'ai beaucoup progressé depuis la Malaisie."

Un manque d'adhérence pénalisant

Pour Luca Marini, ces difficultés sont surtout liées aux difficultés de la Honda à générer de l'adhérence à l'arrière, et lorsqu'il est interrogé sur ce qu'il réclame le plus, cet élément se distingue nettement : "Du grip, utiliser mieux le pneu arrière. Juste l'arrière. L'arrière, l'arrière, l'arrière ! En entrée et en milieu de courbe, puis en sortie, en ce moment on doit juste regarder cette partie de la moto parce que c'est ce qui nous fait le plus défaut."

Lire aussi : MotoGP La gestion du pneu arrière par la Honda perturbe Marini

"Il y a aussi des faiblesses dans d'autres domaines mais le grip est ce qui ne nous permet pas d'être rapides et forts avec un pneu tendre à l'arrière, et aussi avec un pneu usé. On doit progresser dans ce domaine. Ce n'est pas qu'en sortie [de courbe] mais aussi à l'entrée parce que [mardi], j'ai un peu suivi toutes les autres motos, et j'ai pu voir qu'ils sont plus forts que nous dans ce domaine."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir pointe la même faiblesse, selon lui surtout pénalisante en sortie de courbe. "Sincèrement, on n'a pas amélioré l'adhérence et la motricité pour le moment, depuis Sepang", a reconnu le Champion du monde 2020. "On essaie juste de faire avec ce que l'on a et je sens qu'il y a du potentiel mais c'est sûr que l'adhérence à l'accélération est notre point faible. Quand on a ce problème, normalement on a du mal dans le dernier tour en course. On peut le gérer mais on aura plus de dégradation que les autres."

Des signaux positifs

Honda est certes toujours distancé mais Mir reste impressionné par les progrès effectués cet hiver. "Je suis arrivé ici avec de très faibles attentes parce que l'an dernier, c'était très, très difficile de rester sur la moto", a-t-il rappelé sur le site officiel du MotoGP. "Sincèrement, je suis surpris. Je pense qu'on fait de bons progrès et on est dans un long processus mais je pense qu'on franchi les bonnes étapes pour arriver au sommet."

"Dans l'ensemble, la moto se comporte mieux", a-t-il souligné face aux journalistes. "Les sensations sur l'avant sont nettement meilleures. On a probablement les mêmes problèmes mais on fait de meilleurs chronos, c'est un peu le résumé. La vitesse de pointe est légèrement meilleure. C'est sûr que ce n'est pas fantastique si on regarde les autres mais on a fait des progrès."

"À l'accélération, on a fait des progrès par rapport à l'an dernier mais c'est notre point faible pour le moment. Je pense que dans ce test, on a amélioré l'aérodynamique, on cabre moins. Ils ont apporté un carénage avec plus d'appui et c'est positif. [...] Ce sera dur dans les premières courses. On sait que cette piste est difficile pour notre moto mais on fera de notre mieux."

Honda disposait d'un nouvel aileron avant pour augmenter le niveau d'appui à Losail, ce qui a entraîné des modifications sur l'ensemble de la moto selon Mir : "En modifiant l'aérodynamique, on a dû faire de gros changements sur l'électronique et je pense que c'est là que nous sommes un peu distancés en ce moment. On doit faire des ajustements pour chasser ce dernier dixième, ajuster un peu tout."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda ne peut certes pas jouer les premières places mais la moto offre une base plus saine qu'en 2023. "On n'est pas où on le veut mais je peux voir un certain potentiel et dans certains domaines où on avait beaucoup de mal l'an dernier", a rappelé le Majorquin, affichant un certain optimisme : "Avec la vitesse en courbe et tout le reste, j'arrive à prendre plus de plaisir. En général, quand je prends du plaisir je suis rapide."

Le test de Losail s'est cependant conclu sur une "journée à oublier" pour Mir, qui était malade. Il a vomi dans l'après-midi et était très affaibli lorsqu'il a repris la piste, ce qui a contribué à une chute en fin de journée et a rendu son retard de 1"505 sur le leader peu significatif. Mir n'a pas pu boucler son programme mais sait que Honda a de toute façon besoin de temps.

"C'est dommage, je voulais tester beaucoup tester et confirmer beaucoup de choses mais vous savez, on a probablement besoin de quatre ou cinq journées de tests supplémentaires pour comprendre plus de choses. Ou peut-être pas, parce que les autres vont progresser plus !"

Honda a l'avantage de pouvoir organiser des tests avec ses titulaires grâce aux concessions cette année, et la marque compte bien en profiter puisqu'elle a programmé un total de 22 séances.