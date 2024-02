Honda salue l'approche ordonnée et méthodique de Luca Marini

Luca Marini et Joan Mir, son coéquipier dans l'équipe d'usine Honda, ont quitté Sepang avec des sentiments assez opposés après les premiers essais de pré-saison. L'Italien, qui avait commencé ces tests sous les meilleurs auspices, s'est progressivement confronté à la réalité de la RC213V. Car si la nouvelle moto représente un pas en avant par rapport à la version précédente, il reste encore beaucoup de choses à peaufiner. Le prototype 2024 apparaît compétitif dans les tours qualifs, mais de plus en plus instable et difficile à manier au fil des tours, ce qui semble inquiétant en vue des courses.

Mir a quitté la Malaisie avec le dixième temps de ces essais collectifs, classé à six dixièmes de Pecco Bagnaia, le pilote le plus rapide. Marini était quant à lui 19e au classement, à sept dixièmes de son coéquipier et 1"3 du sommet de la tête de la feuille de temps. Indépendamment de cette hiérarchie, Alberto Puig évalue très positivement la contribution apportée par le pilote italien, dont il salue le travail et les capacités d'analyse.

"Luca a une méthodologie de travail très intéressante", explique le team manager de Repsol Honda à Motorsport.com. "C'est un gars très ordonné. On dirait un Allemand. Il a beaucoup de méthode et il est évident qu'il va vite. Il vient d'une moto très différente, mais nous avons été surpris par la clarté de ses commentaires, par rapport à ce qu'il aime et n'aime pas."

"Il est très clair quant à ses priorités et, en plus, il propose toujours des solutions, il ne se contente pas de mettre en évidence le problème", ajoute Alberto Puig, persuadé que la moto va encore progresser lors des derniers tests. Les essais de pré-saison ont repris aujourd'hui au Qatar, où ils s'achèveront demain. Le championnat débutera sur le même circuit le week-end du 8 au 10 mars.

L'une des conditions non négociables posées par Marini pour signer avec Honda était qu'il dispose d'un contrat de deux ans. L'accord expirera donc fin 2025, un an après celui de son voisin de stand qui aborde ainsi une saison clé, potentiellement marquante pour son avenir. Or, pour sa première année dans l'équipe, l'Espagnol a fini 22e du championnat, avec pour meilleur résultat une cinquième place en Inde, une performance très inférieure à ce qu'un pilote de son calibre doit pouvoir réaliser, sans compte qu'il a subi beaucoup de chutes et d'abandons en cours de route.

"Nous espérons que Joan va progresser cette année. La nouvelle moto lui plaît plus, il sait que c'est une année très importante pour lui et il va recevoir tout le soutien dont il a besoin", explique l'ancien pilote, qui a répondu aux exigences du #36 lorsque celui-ci a demandé, juste après la dernière course de la saison 2023, d'intégrer l'ancien groupe de travail de Marc Márquez. "Nous continuons de penser que Mir est un pilote très rapide. Avec tout ce que nous allons essayer de faire avec la moto, Mir devrait franchir ce cap. C'est ce que nous espérons."