Interdiction du holeshot device : les pilotes doutent d'un réel gain en sécurité

Ce lundi, à l'occasion de la Commission Grand Prix, les instances dirigeantes du MotoGP, en accord avec les équipes, ont décidé d'interdire avec effet immédiat l'utilisation des holeshot devices avant au départ des courses. Une mesure prise notamment à la suite de l'accident de Johann Zarco dans le premier virage du Grand Prix de Catalogne.

Si cette décision vise à améliorer la sécurité, elle est loin de faire l'unanimité dans le paddock. Plusieurs pilotes estiment qu'elle ne suffira pas à éliminer les incidents au départ.

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Les pilotes avaient déjà eu l'occasion de s'entraîner à Brno en effectuant des départs sans le variateur de hauteur avant. Pour autant, tous ne sont pas convaincus que cette évolution rendra les courses plus sûres.

À Brno jeudi, Luca Marini a salué cette décision, tout en estimant que les pilotes continueront à prendre des risques excessifs au départ. Selon lui, la combinaison d'une aérodynamique toujours plus développée et des contraintes liées à la pression des pneus rend les dépassements plus difficiles que jamais, incitant les pilotes à tout tenter dès les premiers mètres.

"C'est parfait", a déclaré l'Italien au sujet de l'interdiction des holeshot device. "Pour moi, c'est une bonne chose, car cela nous enlève une chose à laquelle penser en arrivant au premier virage après le départ."

"Pour certains constructeurs, le dispositif arrière ne pourra peut-être pas remonter complètement une fois déployé, mais ce n'est pas un gros problème. Si vous abordez le virage avec un peu plus d'enfoncement à l'arrière à cause du dispositif, ce n'est pas aussi dangereux que de bloquer le dispositif avant. C'est donc un bon changement, qui va dans la bonne direction."

Le départ du Grand Prix de République tchèque 2026. Photo de: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

"En revanche, les accidents dans le premier virage ne disparaîtront pas complètement", a prévenu Marini. "Peut-être que cela réduira un peu le risque, mais il existera toujours, car le départ et le premier virage sont le seul moment où l'on peut dépasser trois, quatre ou cinq pilotes en prenant un peu de risques. En général, il est impossible de dépasser plus de deux pilotes, à moins de s'appeler Ai Ogura."

Raúl Fernández a, de son côté, mis en garde contre un possible effet pervers de cette interdiction. Le pilote Trackhouse a pris pour exemple le long-lap infligée à Izan Guevara après un changement de trajectoire dangereux lors de la course Moto2 à Balaton Park, lié à l'absence de holeshot device à l'avant de sa moto.

"À Brno, nous avons commencé à faire des départs sans le device avant. C'était assez étrange, car nous arrivions moins vite au premier virage", a-t-il expliqué. "Mais je ne pense pas que ce soit totalement sûr. Si vous regardez ce qui est arrivé à Izan en Hongrie, avec son wheelie dans la ligne droite, qui lui a valu une pénalité, je pense que nous verrons beaucoup de pénalités en MotoGP."

"Sans le dispositif à l'avant de la moto, il est plus facile de faire un wheelie. Lors des deux ou trois premières courses sans ce système, nous verrons beaucoup de wheelies et donc beaucoup de changements de direction. Peut-être que ce sera même pire."

Des doutes, mais aussi de l'optimisme

Fabio Quartararo voit plutôt d'un bon œil cette évolution. Le Français estime qu'elle demandera une période d'adaptation, mais qu'elle pourrait renforcer la sécurité dans les phases de freinage, où les risques sont les plus importants.

"Je pense que ce n'est pas mauvais. C'est bien pour la sécurité, parce que si on demande à tous les pilotes... C'est plus dur avec le wheelie, c'est un peu plus dangereux dans la ligne droite, mais c'est plus sûr au freinage", a expliqué le pilote Yamaha.

Le départ du Grand Prix d'Espagne 2026. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Il faut juste s'y habituer parce que la moto cabre beaucoup, mais on n'a pas le même souci qu'au Mans, à Silverstone et Phillip Island, où la moto saute partout. Il y a quelques endroits délicats où c'est vraiment dangereux. Mais il faut l'utiliser, parce que tout le monde l'utilise."

Le coéquipier de Quartararo, Álex Rins, partage son avis : "Ça me ramène au passé, quand j'ai commencé en MotoGP sans aucun device. Donc dans notre cas, c'est certain, ce sera un peu plus sûr. Pour nous, la manière de désactiver le dispositif avant consiste à freiner très fort, relâcher les freins, puis freiner à nouveau. Donc, en termes de sécurité, je pense que c'est une amélioration."

Le leader du championnat, Marco Bezzecchi, estime pour sa part qu'il pourrait exister une meilleure solution, tout en se réjouissant des efforts du MotoGP en matière de sécurité : "C'est une décision que nous devons accepter. C'est différent et, en termes de sécurité, cela peut être mieux. Je fais aussi partie de ceux qui pensent que ce n'est pas la seule solution."

"Mais c'est bien qu'ils aient pris une décision forte pour essayer d'améliorer ce genre de choses. Je l'accepte, je la respecte et je suis d'accord. Ce sera difficile de tout changer. Ils nous ont donné deux séances à Brno et ils nous en donneront deux ici pour les départs d'essai. Ils nous aident donc aussi à nous adapter rapidement."

Avec cette modification, Álex Márquez anticipe des départs moins prévisibles que par le passé : "Ce sera intéressant, car je pense que tout le monde va désormais s'élancer plus ou moins de la même manière, au même moment. Comme nous devons modifier en profondeur notre procédure de départ, je pense que nous allons assister à des départs assez inhabituels."

Avec Germán Garcia Casanova et Vincent Lalanne-Sicaud