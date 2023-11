Joan Mir contraint au forfait après sa chute à Valence

La saison très difficile de Joan Mir est déjà terminée. Victime d'une grosse chute au virage 8 en EL1 vendredi matin, le Majorquin n'a pas participé à la séance de l'après-midi en raison de douleurs au niveau du cou, même si aucune fracture n'a été identifiée. L'équipe médicale du MotoGP l'a déclaré inapte à disputer la suite du week-end.

"Après son examen médical et après une consultation avec l'équipe ce matin, Joan Mir ne participera au GP de Valence", a annoncé l'équipe Honda officielle. "Il va maintenant se concentrer sur sa récupération et se préparer pour le test de mardi."

"On était confiants pour qu'il soit avec nous et roule en EL2 mais il a encore des douleurs", a ajouté Giacomo Guidotti, le chef mécanicien de Mir, sur le site officiel du MotoGP. "II n'a pas dormi la nuit dernière et il a des raideurs dans le cou après sa grosse chute au virage 8. Ils ont décidé qu'il resterait au garage pour la journée. S'il manque cette journée, il ne peut évidemment pas faire la course demain. On pense à mardi maintenant."

Aleix Espargaró, percuté dans l'incident et touché par une petite fracture sur la tête de la fibula de sa jambe gauche, a été très diminué vendredi et a reconnu qu'il lui était "impossible d'enchaîner plus de cinq tours" en raison de la gêne. Le Catalan va tenter de rouler ce samedi mais a prévenu qu'il lui serait "difficile" de disputer l'intégralité du sprint.

Mir a lui-même connu plusieurs forfaits cette année. Après une chute sur la tête en course sprint au GP d'Argentine, un traumatisme crânien qui lui provoquait des vertiges et des nausées l'ont contraint à renoncer à la course principale. Il s'est ensuite blessé au cours de la deuxième séance au GP d'Italie, ce qui lui a fait manquer les courses du Mugello, de Sachsenring et d'Assen, en raison d'une blessure à l'auriculaire de la main droite.

Joan Mir espère maintenant être apte à rouler mardi, pour une journée importante dans la préparation de la saison 2024 chez Honda, qui doit encore confirmer Luca Marini aux côtés de Joan Mir.

"On se concentre à 100% sur la nouvelle moto, qui arrivera vite", a confirmé Guidotti. "Le test de mardi sera important pour la saison prochaine. On espère que Joan sera à 100%. J'espère que ce sera le cas parce que ce genre de choses peut se résoudre en quelques jours avec tous les traitements. On reste positifs."