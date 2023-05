Zarco espère tirer profit de la météo incertaine au Mans

Johann Zarco a souvent brillé sur ses terres en MotoGP. Auteur de la pole en 2018, il a également décroché deux podiums au Mans, en 2017 puis en 2021, dans une course aux conditions qu'il affectionne, une piste humide qui commençait à s'assécher. Les pilotes pourraient être confrontés à un week-end similaire cette année puisque le risque de pluie est présent, surtout pour la course sprint de samedi. Préférant retenir son bon rythme que son abandon à Jerez – il était cinquième quand il a chuté – Zarco affiche son espoir de profiter des conditions mitigées au Mans.

"J'ai un peu d'expérience du Grand Prix de France !", a déclaré le Français en conférence de presse jeudi. "Nous avons eu de la chance d'avoir du soleil pour la parade dans Le Mans, car sur une MotoGP dans la rue, c'est mieux d'avoir du soleil. C'est une piste que j'aime, et j'espère me battre pour les meilleures positions dans les deux courses. Clairement, depuis Jerez, j'essaie d'être plus compétitif dans les deux courses, et j'étais très proche des meilleurs. Malheureusement, je n'ai pas eu les résultats. Les performances étaient assez bonnes, j'étais proche du podium."

"Ici, c'est un circuit où j'ai de bien meilleurs résultats qu'à Jerez, même les autres années. Je peux espérer un bon week-end, même dans les conditions délicates que nous risquons d'avoir – je ne sais pas s'il va pleuvoir, si ça va être sec, mais je sais que je peux m'y adapter assez vite et peut-être trouver un avantage dans cette situation."

Johann Zarco est arrivé au Mans fort de l'expérience prise à Jerez lors du test organisé au lendemain de la course. Il a pu consacrer sa journée à la recherche des éléments qui lui manquent pour exploiter tout le potentiel de la Ducati et espère avoir identifié des pistes de progrès pour enfin se rapprocher de la victoire.

"Ce qui était bien lors du test de lundi à Jerez, c'est que nous n'avions rien de spécial à tester sur la moto pour Ducati, alors avec Massimo [Branchini, son chef mécanicien] nous avons pu jouer avec les réglages bien davantage et obtenir plus de feedback. Maintenant, nous avons notre base et nous pouvons travailler davantage sur les détails. Peut-être qu'en France, avec les conditions délicates, nous n'aurons pas le temps de jouer avec les détails, mais nous avons une bonne base, avec laquelle je sais pouvoir être performant. Cela peut aider à monter sur la dernière marche du podium."

Avec Benjamin Vinel