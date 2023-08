Johann Zarco bien placé : "Le rythme est vite venu"

Johann Zarco a vécu une bonne journée au Red Bull Ring. Large leader au cours de la première séance, il a facilement assuré sa place en Q2 dans l'après-midi en réalisant le cinquième temps. Le Français a très rapidement pris ses marques sur le circuit autrichien.

"Une bonne journée", a résumé Zarco. "Ça a bien débuté dans la matinée et le fait d'être immédiatement dans le rythme m'a aidé à vraiment travailler sur des détails dans l'après-midi. J'ai fait de bons tours en pneus usés mais c'était difficile de trouver une grosse différence dans les réglages en pneus usés. Je sentais beaucoup plus la différence en pneus neufs donc on a une meilleure vision pour demain."

Après avoir senti des progrès dans les phases de freinage au GP de Grande-Bretagne, Zarco veut persévérer dans cette voie pour jouer les premières places en qualifications puis en course sprint samedi.

"On travaille encore sur les freinages, ce qui reste le plus important un peu partout dans le monde, mais encore plus ici. Demain, si j'ai la vitesse pour les deux premières lignes en améliorant le freinage, ça m'aidera pour la course. Je suis content d'avoir une idée claire de la situation parce que le rythme est vite venu aujourd'hui."

Pour être performant samedi, Zarco ne devra pas seulement se confronter aux sept autres pilotes Ducati mais aussi aux représentants de KTM, très attendus pour la course à domicile de la marque, et d'Aprilia, qui reste sur un succès à Silverstone grâce à Aleix Espargaró et a fait forte impression ce vendredi avec Maverick Viñales.

"La KTM est vraiment surprenante parfois et je m'attends à ce que KTM soit légèrement meilleur ici, mais je suis vraiment surpris par l'Aprilia qui est très bonne", a commenté Zarco. "À Silverstone, c'était peut-être normal parce qu'ils ont un gros avantage dans les virages rapides mais ici, avec juste des freinages et des accélérations, Viñales a été rapide et il dit qu'il se sent plutôt bien. KTM aurait pu faire mieux mais Binder est rapide donc il sera là. Aprilia a peut-être la très bonne [moto] après la pause estivale."