Jorge Martín sanctionné d'un long-lap pour la course de dimanche

Plusieurs heures après les faits, le panel de commissaires du MotoGP a rendu sa décision concernant l'accident survenu au premier virage de la course sprint, samedi au Red Bull Ring.

Parti de la 12e position sur la grille, Jorge Martín a pris un départ pour le moins agressif et tamponné Fabio Quartararo en tirant tout droit à l'intérieur du virage. Pris en sandwich entre la Ducati #89 et l'Aprilia de Maverick Viñnales, qui s'était fait avaler par le peloton, le Français n'a pu éviter de se trouver au cœur d'un contact multiple.

Dans le carambolage qui s'en est suivi, Miguel Oliveira, Marco Bezzecchi et Johann Zarco ont fini par terre, tandis que Quartararo et Enea Bastianini sont passés hors piste et ont perdu toute chance de bien figurer sur la suite de la course.

Alors que d'autres incidents ont été étudiés par les commissaires dans le courant de la course, celui-ci a semble-t-il entraîné une réflexion beaucoup plus longue de leur part, si bien que Martín a pu poursuivre sa course sans entrave et remonter jusqu'à la troisième place − avec, au passage, un autre contact ayant entraîné la chute de Luca Marini.

La sanction a cependant fini par tomber. Jorge Martín a été jugé coupable de pilotage irresponsable, selon les termes de l'article 1.21.2 du règlement MotoGP : les commissaires lui ont infligé une pénalité long-lap, dont il devra s'acquitter lors de la prochaine course Grand Prix à laquelle il participera.

En d'autres termes, s'il est bien au départ de la course principale du GP d'Autriche dimanche, il devra effectuer ce long-lap, c'est-à-dire emprunter dans les premiers tours de l'épreuve la trajectoire extérieure prévue à cet effet. S'il n'est pas au départ demain, il devra s'en acquitter lors de la prochaine course du dimanche à laquelle il participera.

Les commissaires précisent que cet incident a été jugé comme étant de type 3, celui des manœuvres de dépassement entraînant des chutes avec une attitude trop ambitieuse ou agressive en cause. Dans de telles circonstances, le règlement prévoit qu'une première infraction au cours de la saison entraîne un long-lap. La sanction sera en revanche plus lourde si jamais Jorge Martín devait récidiver.

"De la malchance" selon Martín

Après l'arrivée, le pilote espagnol s'était dit "sous le choc" et "épuisé", s'étant même mis à pleurer tant il avait été nerveux pendant la course, en pensant qu'il serait sanctionné. Il a néanmoins cherché à se défendre lorsqu'il a été entendu par les commissaires, puis lors de la conférence de presse qu'il a rejointe dans la foulée, retardé par son audience.

"Je l'ai regardé 50 fois et il est certain que c'est compliqué pour eux, mais aussi pour moi", a-t-il expliqué. "Je gardais une trajectoire droite, je n'ai fait aucun esse. J'ai pensé que j'allais pouvoir passer le virage à l'intérieur en étant assez à l'aise, mais d'autres pilotes à l'extérieur ont ensuite un peu refermé leur trajectoire. Puis Fabio est revenu sur moi et il a un peu perdu le contrôle."

"Je pense que c'est une combinaison de choses, mais je pense que ça n'est pas de ma faute. Je suivais une bonne trajectoire à l'intérieur, il est clair que ça a été de la malchance. J'espère que les pilotes vont bien, mais je crois que ça n'est pas de ma faute."

Le point de vue du pilote Pramac n'a dans l'ensemble pas été partagé par ses adversaires. Si son coéquipier Johann Zarco l'a simplement jugé "très optimiste", Marco Bezzecchi, entre autres, s'est montré dépité face à un pilote qui en a fait "peut-être un peu trop" et à des commissaires qui ont, selon lui, trop tarder à le sanctionner.

Avec Lewis Duncan