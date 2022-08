KTM confirme que Raúl Fernández va quitter Tech3

Charger le lecteur audio

Raúl Fernández ne pilotera plus une KTM en 2023. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs évoquaient une volonté du vice-Champion du Moto2 de quitter le constructeur autrichien et Tech3 mais la décision a en réalité été prise dès le printemps selon Pit Beirer, responsable de la compétition de KTM.

"J'ai une relation très sincère et même très amicale avec Raúl et son manager", a déclaré Beirer au site officiel du MotoGP. "C'était à Jerez : il nous a informés qu'il allait partir. Depuis, on cherche une façon de mettre fin à la relation de façon formelle mais concrètement, depuis Jerez il est libre de discuter avec d'autres équipes. Il n'y a aucun espoir qu'il reste."

Beirer a par ailleurs nié toute animosité entre le clan KTM/Tech3 et Fernández, démentant ainsi des rumeurs apparues ces derniers jours : "Il joue le jeu envers l'équipe, il fait son travail et nous ferons tout pour lui jusqu'à la dernière course. C'est très clair."

Raúl Fernández

La relation entre Fernández et KTM a néanmoins été marquée par quelques tensions en 2021, quand le pilote a été promu en MotoGP avec Tech3 alors qu'il semblait privilégier une seconde campagne en Moto2, et avait également entamé des discussions avec l'équipe SRT, devenue RNF cette année. KTM ne souhaitait pas laisser filer l'un des membres phares de son programme de jeunes pilotes, après avoir vu Jorge Martín s'engager avec Ducati par le biais du team Pramac en 2021.

Au cœur d'une première saison difficile, marquée par une blessure qui l'a privé de plusieurs courses et seulement deux arrivées dans les points, Fernández semble avoir repris activement les discussions avec RNF ces derniers mois puisque des rumeurs évoquent régulièrement son arrivée dans l'équipe de Razlan Razali, qui troquera ses Yamaha pour des Aprilia en 2023 et n'a encore annoncé aucun pilote. Andrea Dovizioso s'apprête à prendre sa retraite à Misano et Darryn Binder envisage un passage en Moto2, catégorie dans laquelle il n'a jamais couru.

Du coté de Tech3 – dont les motos n'arboreront plus les couleurs de KTM mais celles de GasGas, autre marque du groupe autrichien, la saison prochaine – le retour de Pol Espargaró a été officialisé vendredi et son coéquipier devrait être désigné aux alentours du GP de Saint-Marin. Remy Gardner pourrait conserver sa place mais KTM entretient l'espoir de conserver Miguel Oliveira dans ses rangs avec un retour dans la formation française, même si le Portugais semble lui aussi proche de l'équipe RNF.