KTM a "un peu plus souffert" que prévu face à Ducati au Mugello

Brad Binder n'a pas été en mesure de se battre pour le podium au Grand Prix d'Italie, mais il a réussi à composer avec un certain manque de performance pour être le meilleur pilote "non Ducati" à l'arrivée, au cinquième rang. Parti 11e, le Sud-Africain était déjà septième à la fin du premier tour. Il a ensuite été doublé par Johann Zarco, a pris l'avantage sur Jack Miller et profité des chutes des frères Márquez pour remonter dans le classement.

Après avoir un temps semblé en mesure de revenir sur le groupe qui jouait la troisième place, il a finalement perdu le contact et vu le drapeau à damier quatre secondes derrière Luca Marini. "C'était étrange, sincèrement", a déclaré Binder. "C'était un peu difficile au départ, j'ai choisi les bonnes trajectoires. Après une dizaine de tours, je me suis dit que j'avais une chance de revenir sur ceux devant moi. Tour après tour, au lieu de garder un rythme constant, j'ai été de plus en plus lent, de plus en plus lent, de plus en plus lent..."

Bien qu'il ait pris le medium, Binder a vu sa gomme arrière se dégrader : "C'était à cause du grip arrière, je patinais énormément. À cinq tours de l'arrivée, je n'avais plus de pneu sur le côté gauche et je patinais en ligne droite donc c'était vraiment difficile. C'était dur de voir l'arrivée."

Binder n'est "pas encore certain" de la cause de ses difficultés : "On a utilisé le pneu medium pour essayer de tenir un peu plus longtemps, même si ce n'était pas vraiment nécessaire si on regarde comment ça s'est passé [samedi]. Je pense qu'avec moins d'adhérence, j'ai un peu plus patiné et [dans cette situation] ça se dégrade assez vite, on détruit le pneu quand on patine beaucoup. C'est peut-être ce qu'il s'est passé mais en fait je ne sais pas."

Souvent capable de rivaliser avec Ducati depuis le début de la saison, KTM n'a cette fois rien pu faire face à la marque italienne, qui s'est offert un quintuplé dans le sprint et un quadruplé en course sur ses terres. Désormais quatrième du championnat derrière trois représentants de Ducati, Binder a perdu une place mais se satisfait des 11 points pris dimanche dans un contexte défavorable.

"À chaque course, j'ai eu l'impression de pouvoir les suive facilement alors qu'ici, il fallait vraiment que j'attaque, et je ne les suivais pas ! C'était un peu plus dur. Clairement, on était dans leur jardin, ils ont un truc ici. C'est la première piste de l'année où je dirais qu'on a un peu plus souffert qu'on l'espérait."

Brad Binder

"Je suis content d'avoir pris la cinquième place", a néanmoins souligné Binder. "Le Mugello a été un peu plus dur que prévu pour nous mais c'est comme ça. Au final, c'est dommage de ne pas avoir pris de points [samedi, après une pénalité] mais la cinquième place n'est pas la fin du monde quand les choses ne se passent pas très bien."

LIRE AUSSI - Binder se sent "volé" par un long-lap qu'il ne comprend pas

Miller limité dans certains virages

Sur la seconde KTM officielle, Jack Miller a vu l'arrivée deux places derrière son coéquipier. "Mon meilleur résultat au Mugello", a déclaré l'Australien avant d'être corrigé par les journalistes, puisqu'il avait terminé une place plus haut il y a deux ans. "J'avais l'impression de n'avoir jamais vu l'arrivée ici ! L'an dernier, c'était de la merde."

Sur ce circuit souvent difficile pour lui, Miller a donc vécu une journée "acceptable" sur sa moto : "On a utilisé le tendre, il a assez bien tenu. Je l'ai préservé pour voir l'arrivée mais j'avais une bonne adhérence dans le dernier tour. J'ai essayé d'avoir une bonne position, de doubler Aleix [Espargaró] mais j'ai touché le vert à la sortie du virage 13 et je n'ai pas pu l'attaquer dans le dernier virage, ce qui est un peu dommage. À part ça, ce n'était pas un mauvais week-end. Cette piste a toujours été difficile pour moi donc je suis content d'avoir vu l'arrivée et je vais me concentrer sur le Sachsenring."

Un excellent départ avait propulsé Miller de la quatrième à la première place, mais Pecco Bagnaia a vite repris l'avantage et en cinq tours, il était déjà relégué au septième rang : "J'ai essayé de me battre avec eux mais il me manquait juste un peu de rythme. C'est une sensation merdique quand tu ne peux pas vraiment te battre parce que tu pousses au-delà de tes propres limites. Je l'ai fait quelques fois et tu prends un coup. J'ai essayé de faire au mieux, sans erreur."

"C'est ce que j'ai fait et je suis content de mon pilotage, je me sentais bien sur la moto et j'ai réussi à gérer la moto. Elle est fantastique dans la gestion des pneus. On va retenir ça. Il faut juste qu'on joue un peu sur les réglages pour que l'avant soit un peu plus stable dans les virages rapides, quand il n'est pas chargé."

Jack Miller

Miller a en effet été limité dans certains enchaînements de virages, avec une moto qui sortait trop facilement de la trajectoire : "Mon rythme était ce qu'il était. Je perdais un peu de temps dans la deuxième partie de toutes les chicanes. C'était un peu un problème tout le week-end. Si j'étais sur les freins, dans les transferts de masse ça tournait de façon incroyable, mais si j'essayais de relâcher les freins et de laisser rouler, surtout dans les deuxièmes parties de chicanes où l'on veut rester sur les gaz ici, j'avais un problème de sous-virage, je perdais un peu l'avant. L'Arrabbiata 1 était parfait, pas de souci, l'Arrabbiata 2 était un peu difficile à cause de ça et j'étais assez lent pour cette raison."

"Comme je l'ai dit, mon rythme était ce qu'il était. Ceux qui étaient devant moi étaient plus rapides de deux, trois ou quatre dixièmes au tour dans la première partie de la course et quand les pneus se sont dégradés, j'étais à leur rythme. Plus personne ne s'échappait, l'écart s'est un peu stabilisé mais il m'en manquait un peu au début pour les suivre."

Et lorsqu'il était dans le groupe jouant le podium, Miller a perdu du temps quand Álex Márquez l'a obligé à ouvrir sa trajectoire au premier virage : "Le gars a doublé quatre d'entre nous en même temps, il est sorti large et a tenté de reprendre la trajectoire alors qu'il y avait trois motos sur sa route. Je ne pouvais pas faire grand-chose, je pilotais juste ma moto pour éviter un carnage. C'est comme ça. Il est resté sur la moto donc c'est positif et je n'ai pas eu de long-lap donc c'est également positif."