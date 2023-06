Binder se sent "volé" par un long-lap qu'il ne comprend pas

Une pénalité qui ne passe pas. Brad Binder a été jugé responsable de son contact avec Álex Márquez au départ de la course sprint au Grand Prix d'Italie, ce qui lui a valu un coûteux long-lap. Parti en première ligne, Márquez a ouvert sa trajectoire au premier virage et a eu un accrochage avec Binder, ce qui a provoqué une chute du pilote Gresini. Le pilote KTM nie toute responsabilité dans l'incident.

"Je pense que je ne mérite absolument pas le long-lap", a déclaré Binder. "J'ai tourné, je suivais la piste, j'ai pris le virage normal et j'ai senti un choc sur le côté. Je ne sens pas que je méritais le long-lap. Pour moi, ils m'ont volé une opportunité de prendre des points aujourd'hui."

"Je pense qu'ils se sont un peu précipités dans la décision", a ajouté Binder. "C'est dommage parce que ça me coûte des points."

Huitième au moment d'effectuer sa pénalité, Binder n'est ressorti du chemin du long-lap qu'au 14e rang, avec des chances de points envolées puisqu'il n'a pu remonter qu'en 11e position. Il assure que quand il a vu sa pénalité, il en ignorait totalement la raison, pensant plutôt avoir multiplié les passages hors des limites de la piste.

"Quand j'ai reçu le long-lap, en fait je ne savais pas pourquoi. Je me disais que j'avais peut-être roulé sur le vert quelque part. Quand je me suis arrêté, mon équipe m'a expliqué que j'avais eu un contact avec Álex au premier virage. J'ai bien senti un choc [sur la gauche] mais je regardais sur la droite, ce qu'il fallait faire."

La situation semble inversée par rapport au Grand Prix de France, puisque c'est Márquez qui avait été sanctionné pour un contact avec Binder en course. La pénalité a cependant été différente : puisqu'il avait abandonné, l'Espagnol perdra trois places sur la grille de départ de la course principale dimanche, et s'agace de ce qu'il perçoit comme une différence de traitement.

"Lorsque j'ai discuté avec la direction de course au Mans, j'ai dit que je l'avais touché mais il n'est pas tombé et je n'ai pas gâché sa course", a déclaré Márquez à DAZN. "Ils m'ont dit que si je n'étais pas tombé, ils m'auraient donné un long-lap. Si vous regardez où [Binder] a terminé [ce samedi], je trouve ce que ce n'est pas juste, comme pour d'autres choses en course."

"Une fois de plus, ils ont démontré qu'ils n'ont pas d'idée [de la situation] et qu'ils font ce qu'ils ont envie sur le moment, sans comparer avec les autres manœuvres. Je pense qu'il faudrait regarder les autres actions pour donner les mêmes pénalités."

L'accrochage a en tout cas privé les deux pilotes de la lutte pour le podium. Márquez pense que cet objectif reste "possible" pour dimanche malgré sa pénalité, alors que Binder a prouvé après sa sanction que sa KTM était capable de très bonnes performances : "Aujourd'hui, on avait le potentiel pour un bon résultat. Dans le dernier tour, j'étais dans le rythme des leaders donc je pense que je pourrai faire un bon travail si j'évite les ennuis."