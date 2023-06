"Sur la même base", Quartararo trouve du bon dans sa 10e place

Pour la troisième fois en autant de courses sprint, Fabio Quartararo n’a pas franchi la ligne d’arrivée de la manche du samedi dans une position lui permettant de faire monter son décompte de points au Championnat du monde des pilotes.

Arrivé dixième, ce samedi après-midi sur le tracé du Mugello, le Français a nettement devancé son équipier Yamaha Franco Morbidelli aux côtés duquel il s’élançait depuis une lointaine 15e place de la grille de départ. Loin, bien loin d’être suffisant pour trouver une issue mathématique positive à cette journée de samedi, qui voit le Français encore concéder des points au championnat dont il occupe la neuvième position, ex-aequo avec un Maverick Viñales qui est aussi rentré bredouille au terme des onze tours de course. Néanmoins, Quartararo affichait un discours optimiste et concentré à l’arrivée de l’épreuve, au micro de Canal+.

"On ne va pas se prendre la tête, on sait clairement où est la difficulté de notre moto, mais sincèrement, il y a du positif sur mon pilotage. Je sens que je me sens de mieux en mieux. On est restés sur la même base hier et aujourd’hui", a ainsi déclaré à chaud celui dont l'actualité extra-sportive est également riche ce week-end.

Victime de Binder

Tout s’est joué au départ pour Quartararo, qui pointait déjà 10e au second passage de la course, alors derrière Zarco (qui terminera P4, à un souffle du podium) et Binder, dont la physionomie de course a pris une trajectoire à reculons, grandement impactée par un contact avec Alex Márquez sanctionné par une pénalité de long-lap l’ayant fait reculer jusqu’à la 14e position. Quartararo lui-même n’a pas été épargné par le pilote sud-africain, avec qui un contact a également été recensé.

Après cela, Quartararo n’a été en mesure de se montrer menaçant pour les pilotes le devançant. "J’ai eu une petite touchette avec Brad [Binder] quand j’étais huitième et j’ai perdu trois ou quatre positions mais voilà, sincèrement, même si ce n’est pas la position que l’on espère, je pense que le rythme n’était pas si mal…"

Les pistes d’amélioration envisageables par Quartararo en vue de la course principale sont moindres, le Français rappelant que ses premiers kilomètres de course, au moment où les positions peuvent être gagnées, furent particulièrement bons.

"Sincèrement, pas grand-chose, je ne toucherai rien sur la moto", répond-t-il lorsqu’il lui est demandé ce qu’il changerait pour dimanche. "Comme je l’ai dit, si on doit, on changera quelques petits détails, mais c’est vraiment léger. Il n’y a pas beaucoup à toucher : bien sûr, je vais essayer d’améliorer mon pilotage et d’être très précis sur les maps. Mais malheureusement, le départ était aussi bon aujourd’hui mais je n’ai pas gagné beaucoup de places sur l’avancée. On verra bien !"