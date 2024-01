LIVE - Suivez la présentation des nouvelles couleurs de VR46

Les différentes équipes liées à Ducati continuent leurs présentations cette semaine. Après Gresini samedi puis l'équipe officielle lundi, c'est autour de VR46 de dévoiler les couleurs de ses Desmosedici ce mercredi, lors d'une cérémonie organisée au PalaRiccione, le centre des congrès de Riccione en Italie. La présentation débutera à 15h00.

De nouvelles couleurs sont attendues cette année puisque Mooney, partenaire principal de l'équipe ces deux dernières saisons, cède sa place à Pertamina Enduro. Cette marque de lubrifiants détenue par l'entreprise pétrolière d'État en Indonésie utilise le rouge dans sa communication mais VR46 devrait finalement adopter un jaune fluo cher à Valentino Rossi. L'événement est nommé "Fluo Stream" et cette couleur est apparue dans les différents canaux de communication de l'équipe.

Après avoir couru en Moto3 puis en Moto2, VR46 a fait une première entrée en MotoGP en 2021, en s'associant à l'engagement de la moto de Luca Marini, qui disputait sa première saison chez Avintia. La saison suivante, l'équipe s'est pleinement engagée, toujours avec Marini et avec le rookie Marco Bezzecchi à ses côtés. Le duo est resté pour la saison 2023, qui a vu l'équipe éclore au premier plan puisque Bezzecchi a décroché trois succès en course principale et un en course sprint, pour se classer au troisième rang au championnat.

Monté quatre fois sur le podium en course sprint et deux en course principale, Marini a de son côté décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant l'équipe Honda officielle cette année. Il est remplacé par Fabio Di Giannantonio, qui n'a pourtant jamais été membre de la VR46 Riders Academy, mais a séduit VR46 grâce à ses bons résultats fin 2023, dont une victoire au Qatar. Convoité par Pramac, Bezzecchi a préféré rester dans l'ambiance familière de VR46, jugeant un changement d'équipe peu pertinent si ce n'était pas pour intégrer la structure officielle, mais il a ainsi renoncé à une Desmosedici GP24.

Le duo italien disposera en effet de la Ducati dans son millésime 2023 cette année, comme les frères Márquez chez Gresini. Marini avait un modèle de l'année en cours en 2022 et l'équipe a tenté d'en obtenir un pour Bezzecchi cette année, en vain.

