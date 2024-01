Ducati lance sa saison en présentant sa MotoGP 2024

Après Gresini Racing, qui a réuni sur scène samedi les frères Márquez, c'est au tour de l'équipe officielle Ducati de donner le coup d'envoi de sa saison 2024. Rendez-vous était donné dans le cadre traditionnel de Madonna di Campiglio, station de sports d'hiver du nord du pays, non loin de la Suisse.

Au cœur de trois jours de festivités autour de la marque, les pilotes MotoGP ont levé le voile sur leur moto pour le championnat à venir. Une GP24 qui, bien entendu, ne se dévoile pas encore dans sa version finale puisque les tests de pré-saison doivent permettre d'affiner le package technique, mais on sait néanmoins que la nouvelle version du moteur a donné le sourire à Pecco Bagnaia lors du test de Valence, en novembre dernier.

La GP24 n'intègre pas ses pièces les plus secrètes, d'autant que Gigi Dall'Igna promet "un carénage qui sera visiblement très différent de celui utilisé ces dernières années", mais elle a tout de même montré sa livrée officielle. En l'occurrence, Ducati n'opère pas de changements notables dans le look de son bolide, qui conserve bien entendu sa dominante de rouge et qui affiche toujours le soutien de ses sponsors habituels, Lenovo en tête.

Les numéros des pilotes changent toutefois de style, celui de Pecco Bagnaia passant au noir et celui d'Enea Bastianini au blanc, tous deux sur fond rouge. Un signe graphique réalisé par Aldo Drudi, représentant un virage, vient également marquer de son empreinte la Desmosedici au même titre que les motos engagées en WorldSBK et en motocross.

Claudio Domenicali, administrateur délégué de Ducati Corse, a pris place sur scène pour mener l'événement, secondé par Gigi Dall'Igna, père de la Desmosedici moderne et directeur général de Ducati Corse, et de Mauro Grassilli, nouveau directeur sportif. Paolo Ciabatti a également été appelé sur scène, lui qui vient de quitter le poste de directeur sportif pour prendre la direction du programme off-road de Ducati.

Les pilotes MotoGP restent inchangés par rapport à la saison dernière, puisque Bagnaia partira à l'assaut d'un troisième titre toujours épaulé par Bastianini. Si le Turinois est en quête de confirmation, face à de nouveaux adversaires potentiels au vu des quelques transferts opérés pendant l'hiver et des concessions qui pourraient permettre à Honda et Yamaha de revenir dans le match, Bastianini va surtout chercher à se replacer au niveau qui était le sien en 2021 et 2022. Une accumulation de malchance, de blessures et de difficultés à s'adapter ont gâché sa saison 2023 et font de sa place la plus convoitée de la grille pour 2025.

"Plus de difficultés" en 2024 ?

Ces dernières saisons, Ducati a progressivement imposé sa loi sur le MotoGP, allant jusqu'à largement dominer le championnat. Le titre constructeurs lui appartient depuis quatre ans, celui des équipes depuis trois ans, partagé entre son team d'usine et Pramac Racing. Quant au championnat des pilotes, il a été remporté par Bagnaia ces deux dernières saisons, après 15 ans d'attente ayant suivi le premier sacre de la marque, porté par Casey Stoner.

À ce titre s'est ajoutée une domination large, symbolisée par le triplé Ducati au championnat des pilotes, avec la deuxième place de Jorge Martín et la troisième de Marco Bezzecchi, et un total de 17 Grands Prix remportés sur 20 au cours de la saison dernière.

Photo de: Ducati Corse La Ducati Desmosedici GP24

Claudio Domenicali s'attend néanmoins à "un peu plus de difficultés cette année", notamment du fait du changement des règlements. "Si nous arrivons à rééditer nos résultats cette année, cela aura une valeur double", anticipe déjà le patron, ne masquant pas son ambition à l'heure de dessiner le cadre du projet 2024.

La marque a également souhaité mettre en avant l'exploit réalisé l'an dernier lorsqu'elle a gagné à la fois le championnat MotoGP et celui du WorldSBK, si bien que la présentation de la Superbike était associée à cet événement, en présence d'Álvaro Bautista et de Nicolò Bulega. Le nouveau programme motocross a lui aussi été au cœur de la matinée, porté par les pilotes choisis qui sont la légende Tony Cairoli et le champion italien Alessandro Lupino.

Les présentations MotoGP 2024