LIVE - Suivez la présentation de la Yamaha de Quartararo et Rins

Après avoir déjà passé deux journées en piste à l'occasion du Shakedown de Sepang et à la veille du début des tests réunissant toutes les équipes, la Yamaha M1 version 2024 est officiellement dévoilée par la marque japonaise ce lundi, depuis le circuit malaisien, à partir de 10h00 (heure française).

Fabio Quartararo attend beaucoup de cette moto pour la dernière année de son contrat. Yamaha devra apporter des améliorations conséquentes pour convaincre le Champion du monde 2021 de prolonger, après un an et demi de performances décevantes et une incapacité à se mesurer aux marques européennes, Ducati en tête.

Pour ce faire, Yamaha disposera de concessions techniques d'un nouveau genre, acquises après les résultats en dessous des attentes l'an passé, qui lui permettront de faire plus de tests pendant l'année et de faire évoluer sa moto plus souvent que les constructeurs européens.

La firme d'Iwata a ainsi pu prendre part au Shakedown de Sepang la semaine dernière et si la moto cachait peut-être des évolutions, peu de solutions inédites ont été vues sur le carénage, alors que tous ses concurrents ont testé des nouveautés significatives côté aérodynamique. La marque attend peut-être cette semaine, avec sa présentation et le test de Sepang, pour évaluer des nouveautés plus visibles.

Quartararo aura un nouveau coéquipier cette année. Non retenu par Yamaha, Franco Morbidelli a trouvé refuge chez Pramac, et il est remplacé par Álex Rins, qui apporte l'expérience acquise chez Suzuki pendant six saisons puis sur la Honda de l'équipe LCR l'an passé, même s'il est longtemps resté sur la touche en raison d'une blessure à la jambe droite. L'Espagnol s'est engagé pour un an.

