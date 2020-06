Il y a 2 ans : dernier hat trick pour Jorge Lorenzo

Il y a deux ans jour pour jour, Jorge Lorenzo signait le dernier hat trick de sa carrière en Grand Prix. Lui qui avait envisagé de tout arrêter après le Grand Prix de France, un mois plus tôt, il avait soudain retrouvé le chemin de la victoire au Mugello et enchaînait en ce 17 juin avec un deuxième succès consécutif, cette fois à domicile, à Barcelone. Un succès complet, puisqu'il était associé à la pole position, sa première avec Ducati, et au meilleur temps en course.

En qualifications, le Majorquin avait trouvé la clé pour associer ses quatre meilleurs partiels et chiper la pole à un Marc Márquez qui n'avait pas obtenu la perfection, bien qu'il n'ait échoué que de 66 millièmes. Le dimanche, c'est le #93 qui avait pris le meilleur envol, mais dès l'entame du deuxième tour Lorenzo avait porté son attaque pour s'emparer des commandes. Dès lors, il allait tenir en respect le leader du championnat, augmentant sensiblement son avance après avoir enregistré un nouveau record dans le neuvième tour. Finalement, au prix d'une gestion d'une solidité inébranlable, il ralliait l'arrivée en vainqueur incontesté.

Un Gigi Dall'Igna épaté résumait alors : "Celui que nous avons vu à Montmeló, c'était Jorge Lorenzo. C'est tout." Épaté, et pourtant quelque peu abattu également : car si Dall'Igna avait retrouvé le Jorge Lorenzo qu'il connaissait, il était désormais trop tard. Entre-temps, son départ de Ducati avait été annoncé et c'est un champion répudié mais déjà revanchard qui rebondissait ainsi en affichant à la face du monde le tournant décisif qu'avait connu son adaptation à la Desmosedici.

En l'espace de deux courses, le Majorquin avait réduit son retard au championnat de 30 points, lui qui n'avait marqué que six unités sur les quatre premières courses de la saison. Cela semblait bien loin désormais pour Lorenzo qui, grâce à un changement de position sur sa machine, avait retrouvé toute son assurance et sa hargne.

"Il est sûr que deux victoires avec Ducati, il y a deux mois c'était quasiment impossible", avouait-il à l'époque, balayant les critiques qu'il avait essuyées au cours des mois passés. "C'est juste la nature humaine. On croit dans le présent et quand le présent est mauvais, on parle trop tôt, n'est-ce pas ? Il faut avoir plus de mémoire et comprendre tout ce que j'ai fait durant toutes ces années en Championnat du monde. Seize ans dans le Championnat du monde et je suis toujours revenu. J'espère que la prochaine fois que je vivrai un mauvais moment, ils s'en souviendront."

Deux mois plus tard, une dernière victoire allait venir s'ajouter au palmarès de Jorge Lorenzo, puis la descente aux enfers allait reprendre, d'abord avec sa blessure en Aragón puis son passage raté chez Honda. Cette fois, non, il n'allait pas trouver les ressources pour revenir. Ce hat trick en Catalogne resterait donc comme le 14e et dernier de sa carrière en Championnat du monde. Les voici tous ci-dessous.

