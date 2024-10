Márquez doit encore "améliorer la vitesse d'un cran"

Capable de menacer les leaders mais parfois un peu plus dans le rang, notamment en qualifications, durant la première partie de la saison, Marc Márquez a trouvé une plus grande constance sur la Ducati au cours des dernière semaines, et cherche maintenant les derniers détails pour tirer le meilleur de la moto italienne.

Avant son arrivée dans l'équipe officielle, il veut ainsi continuer à améliorer ses performances, même s'il dispose du modèle 2023, qui affiche certaines limites et se retrouve visiblement privé d'une évolution efficace mais qui représentait un danger pour la fiabilité. "Si je suis dans l'équipe d'usine l'an prochain, j'ai l'obligation de me battre pour gagner des courses", a estimé Márquez.

"Mais d'abord, je dois bien finir la saison, pour débuter la prochaine dans une bonne dynamique. Cette année, je voulais gagner quelques courses et on en a remporté deux. On verra si je peux en gagner plus, je n'exclus rien. Je voulais travailler sur la constance et j'ai travaillé sur ça, maintenant je dois améliorer la vitesse d'un cran, ce niveau de risques."

Phillip Island pourrait être le terrain de jeu idéal pour voir ce dont Márquez est véritablement capable, sur un tracé qui lui a apporté autant de succès que de déconvenues. Il a ainsi cumulé une disqualification et trois abandons en Australie, dont deux alors qu'il menait, mais s'est également imposé trois fois sur ce circuit avec la Honda, et avait joué la victoire en 2022, à une époque où la machine japonaise était déjà en difficulté.

Le tracé semble parfaitement taillé pour ses qualités mais le pilote Gresini préfère rester prudent sur ses chances ce week-end, en attendant le premier verdict du chronomètre : "Évidemment, c'est l'un des circuits que j'apprécie. Le fait que ça tourne à gauche aide un peu par rapport à mon pilotage, mais on verra. Il faudra attendre les EL1, les Essais et essayer de comprendre où on se situe."

"Certaines pistes cette année, comme Austin et le Sachsenring, étaient bonnes mais ont tourné au cauchemar à cause de quelques erreurs donc on verra si on pourra partir du bon pied et essayer d'être au niveau de Martín et Bagnaia, parce qu'ils seront super rapides."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le week-end pourrait être d'autant plus difficile à anticiper que les essais de vendredi ont des chances élevées de se disputer sur une piste humide, avant de meilleures conditions dans la suite du week-end : "Demain, il semble qu'il va pleuvoir. Ça peut aider ou ça peut être un désavantage parce qu'au final, on aura moins de temps pour tester les pneus, pour comprendre comment est ce nouvel asphalte."

"Un élément clé pour la course sera [le choix] des pneus. On a une sélection différente ici, avec différentes options, donc comme on l'a vu l'an dernier, ce sera l'une des choses les plus importantes, parce que le plus fort [Jorge Martín, ndlr] avait choisi le mauvais pneu et n'avait pas gagné la course."

Le nouvel asphalte pousse aussi Márquez à la prudence, avec une dégradation difficile à anticiper et potentiellement peu de réponses vendredi si la piste est humide : "Avant tout, quand il y a une nouvelle surface, il faut attendre. Les espoirs sont toujours élevés, on essaie toujours d'être premier mais parfois, on réalise pendant les essais qu'on est quatrième ou cinquième."

"On s'attend à une très bonne adhérence mais quelle sera la dégradation ? On ne le sait pas. On doit le comprendre mais cette saison, pour le moment, quand il y a beaucoup d'adhérence en piste, je me sens moins bien."

Avec Germán Garcia Casanova