Le nouvel asphalte, seul espoir de Quartararo en Australie

Yamaha a vu son niveau fluctuer lors des dernières courses. Fabio Quartararo a parfois pu se battre pour des positions dans le top 10, même si des pannes d'essence sont venues le priver de quelques points à deux reprises en trois courses. C'est néanmoins avec une certaine appréhension que le Français retrouve Phillip Island, où il n'avait pris que la 14e place l'an passé.

La moto ne va pas évoluer ce week-end et Quartararo s'attend une nouvelle fois à être très dépendant des conditions de piste, un phénomène qu'il décrit souvent ces dernières semaines, et qui explique selon lui les résultats inconstants. Lorsque le niveau d'adhérence est bon, il peut ainsi prétendre à de bons résultats, mais rentre dans le rang quand les conditions sont moins favorables.

C'est là que réside l'espoir de Quartararo puisqu'un nouvel asphalte, qui semble offrir une bonne adhérence, pourrait rebattre les cartes ce week-end au GP d'Australie...

Qu'y a-t-il de nouveau ?

Il n'y a rien de nouveau. [...] Rien, vraiment.

Qu'y a-t-il en numéro 1 sur la liste ?

Du grip. En 2, de la puissance, et en 3, pfff... de la motricité, de l'adhérence, de l'électronique... Tout ce qui est lié à la traction et à la puissance, c'est une chose dont on a vraiment besoin.

Sur ce circuit, peux-tu oublier les problèmes et juste piloter ?

Le truc, c'est que si on ne se préoccupe pas des problèmes, on ne sera jamais concentrés. Pour nous, c'est assez important de nous concentrer sur ce dont on a besoin et sur ce que je pense que l'on doit améliorer, donc il faut toujours penser à nos soucis.

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La construction renforcée du pneu arrière peut-elle t'aider ?

Sincèrement, je n'en ai aucune idée. [...] Je ne pense pas que ce sera une bonne chose pour nous mais on verra. Il faudra voir demain. Je ne sais pas quelle sera la météo demain mais ce sera important pendant le week-end.

Misano 2 a été positif, Mandalika moins et Motegi encore moins. Quelle course a-t-elle été la plus représentative du niveau de Yamaha ?

Le Japon, parce que notre moto dépend trop des conditions de piste. Si les conditions de piste sont bonnes, on peut être beaucoup plus rapides. Si elles sont mauvaises, retour à la réalité sur la moto, à l'arrière. On ne peut pas dépendre des conditions de piste, il faut que l'on dépende de notre moto et sur ça, on a pu voir au Japon que quand on dépend de la moto, on a beaucoup de mal. Remy [Gardner] et Álex [Rins] ont aussi beaucoup souffert au Japon, on était les derniers au classement donc c'est une chose que l'on doit vraiment changer. C'est très lié aux conditions de piste.

La M1 a longtemps été bonne ici. Phillip Island est-il toujours un circuit favorable à la Yamaha ?

Clairement pas. L'an dernier, pour moi ici c'était l'une des pires pistes sur lesquelles on s'est rendus. Après, ils ont refait l'asphalte. Le Superbike était super rapide et je pense que ce sera bon pour nous parce que le grip semble meilleur.