Puig : Sans sa chute, Márquez "se serait battu pour le podium"

Le week-end néerlandais de Marc Márquez a été très mouvementé. Victime d'une très lourde chute le vendredi, causée par un anti-patinage défaillant, le pilote espagnol a dû faire un crochet par l'hôpital pour écarter toute blessure sur un pied droit devenu si douloureux que le forfait était envisagé le samedi matin.

Finalement en mesure de remonter sur une Honda à l'anti-patinage modifié, Márquez a encore une fois vécu journée difficile, devant passer par la Q1 et terminant ses qualifications sur une nouvelle chute. Depuis une lointaine 20e place sur la grille, celui qui avait décroché son premier succès depuis son retour une semaine plus tôt au Sachsenring a réussi à intégrer le top 10 pour prendre les points de la septième place.

Alberto Puig s'attendait à un GP des Pays-Bas plus difficile que celui disputé en Allemagne mais selon lui, Márquez aurait été en mesure de décrocher un deuxième podium consécutif sans la chute de vendredi, qui a finalement conditionné tout son week-end : "Le Sachsenring était une piste très adaptée à la Honda et aussi à Marc Márquez", rappelle le team manager de l'équipe Honda officielle. "Marc avait sa chance et il l'a saisie des deux mains."

"Par le passé Assen n'a jamais été une piste aussi facile, et elle a été beaucoup plus dure pour les pilotes de Honda HRC. Nous avons clairement compris que ça ne serait pas facile avant d'arriver. Le vendredi, la chute de Marc a encore plus compliqué le week-end. Sans cette chute, je pense qu'il se serait battu pour le podium parce qu'il n'aurait pas perdu autant de confiance."

"Nous avons vue une belle remontée de Marc en début de course", ajoute Puig. "Il est parti 20e et il a gagné près de dix places en un seul tour, c'était le Marc que l'on connaît. Cela montre ses efforts et son potentiel, on est vraiment impatients de le revoir en Autriche après la pause, quand il aura encore plus récupéré."

Pol Espargaró a connu une course plus difficile

Sur la seconde machine officielle, Pol Espargaró n'a pris que la 10e place, affichant un déficit de plus de huit secondes sur son illustre coéquipier à l'arrivée. Le Catalan a eu des difficultés dans les changements de direction et il s'est plaint de grosses secousses sur sa machine : "Nous attendions une bonne course de Pol Espargaró, nous avions de gros espoirs mais il a eu des problèmes et c'était vraiment dommage après son bon week-end", déplore Puig. Le #44 avait en effet senti de gros progrès le vendredi, qui ne se sont donc pas confirmés le dimanche.

La victoire de Marc Márquez au Sachsenring est venue sauver une première partie de saison très difficile pour Honda, qui n'a décroché aucun autre podium cette année. Alberto Puig espère que la pause estivale permettra à la marque japonaise de revenir dans une dynamique plus positive au Red Bull Ring, dans plus d'un mois.

"Ça n'a pas été facile. Maintenant une partie de notre équipe rentre chez elle au Japon et va un peu se reposer. Pour nos membres japonais, ce n'est pas facile de passer tout ce temps en Europe, loin de leurs familles. Nous avons un grand respect pour leurs efforts et nous croyons vraiment en nos ingénieurs. Nous avons recueilli de bonnes données dans ces courses, nous connaissons nos points faibles et ils vont les analyser au Japon, travailler dur et revenir avec des idées prometteuses."

