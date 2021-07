Pol Espargaró a éprouvé de "grosses difficultés" à Assen

Le Grand Prix des Pays-Bas n'a pas pris la tournure que Pol Espargaró espérait après une bonne première journée et même une séance d'essais qu'il estimait être sa meilleure de l'année. Le pilote du team Repsol Honda est longtemps resté 11e en course, ne gagnant des positions qu'à la faveur du passage dans les graviers d'Álex Rins et de la chute de Jack Miller, mais étant doublé dès le deuxième tour par un Marc Márquez pourtant parti neuf places derrière lui.

Seulement dixième à l'arrivée, Espargaró ne cache pas sa déception, ayant été en délicatesse avec le comportement de sa RC213V durant toute l'épreuve. "Difficile", résume le #44. "J'ai eu de grosses difficultés. Mon plus gros problème était surtout le changement de direction. C'était assez lourd pour faire changer la moto de direction et j'ai fait pas mal d’erreurs, donc au total j'ai perdu trois ou quatre secondes sur la distance de course juste avec des erreurs, en allant sur le vert dans les changements de direction, puis nous avons eu un problème."

"Je ne comprends pas exactement pourquoi, mais des énormes secousses dans la ligne droite, comme s'il y avait beaucoup de bosses et le pneu tendre n'aidait pas, les secousses étaient énormes et j'avais beaucoup de mal à les contrôler. Je me suis vraiment fatigué pendant la course et je n'arrivais pas à être aussi constant que les autres pilotes."

"Dans les derniers tours j'ai vu que j'étais un peu loin de Taka [Nakagami], j'ai juste roulé et j'ai terminé la course dixième. C’est bien sûr loin de ce que nous voulons mais il y a cette pause estivale qui va nous aider à prendre un peu de repos, retrouver un peu d'énergie, pour essayer de revenir à la prochaine course en Autriche avec plus d'énergie."

Alors que Marc Márquez a réussi une belle remontée depuis la 20e place sur la grille, pour finir trois places et huit secondes devant Pol Espargaró, ce dernier a encore des difficultés à réaliser des dépassements avec la Honda et il pense que de meilleurs résultats passeront avant tout par des prestations plus satisfaisantes en qualifications, la 11e place conquise le samedi à Assen n'étant selon lui pas suffisante.

"Pour moi il est toujours difficile de doubler, surtout au début de la course avec le plein d’essence. J'ai eu du mal à être derrière les pilotes. Si je suis seul je peux imprimer un bon rythme, comme [dans le warm-up], mais dès que j'ai des ennuis face à d'autres pilotes, je protège la trajectoire intérieure pour ne pas être dépassé puis je commence à ne pas rouler comme je le sais, comme je l'aime, et je commence à faire des erreurs."

"C'est l'essentiel : commencer à tout faire le samedi et non le dimanche, ne pas attendre le dimanche pour faire quelque chose d'intéressant. Le travail principal après la pause estivale sera d'être plus performant le samedi en qualifications, et travaillons sur ça."

Pol Espargaró a disputé la course avec le nouveau châssis de Honda, jugé prometteur par Marc Márquez, mais il préfère de son côté ne pas se prononcer sur les progrès apportés par cette évolution : "Je ne peux pas le dire maintenant car pour le sentir il faudrait reprendre la piste avec l'ancien châssis. Ça n'a pas été exceptionnel mais on ne sait pas à quoi correspondent ces secousses : à l'électronique, au pneu tendre ou au châssis. Il est difficile de le savoir, maintenant nous devons analyser plus de données et ensuite découvrir ce qu’il se passe."

Avec Chloé Millois

