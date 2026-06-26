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Márquez : "L'un des derniers circuits sur lesquels je vais souffrir"

Marc Márquez affiche sa prudence habituelle avant le Grand Prix des Pays-Bas, sur un circuit qui lui réussit rarement et où la faiblesse de son épaule se fera ressentir. Il voit même son retour dans la course au titre comme un "cadeau venu de nulle part".

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

Vainqueur des deux derniers Grands Prix, Marc Márquez a bien du mal à décoller l'étiquette de favori qui colle à sa combinaison à Assen. L'opération de l'épaule réalisée au mois de mai a permis au pilote Ducati d'oublier ses problèmes physiques mais il manque encore de force et redoute les virages sur la droite. Il a donc une nouvelle fois affiché sa prudence en arrivant aux Pays-Bas.

"Si je gagne ici dimanche ça veut dire que…", a commenté Márquez en conférence de presse jeudi, sans finir sa phrase. Peut-être s'est-il rappelé ses propos du Grand Prix de Hongrie. "Si je peux me battre pour la victoire ou le podium, c'est que les autres font quelque chose qui ne va pas !", avait-il annoncé le jeudi, avant de gagner les deux courses du week-end.

Mais le Balaton Park est un circuit taillé pour Márquez, avec de nombreux virages sur la gauche. Ce n'était cependant pas le cas de Brno, où il a encore gagné. Ce n'est pas non plus le cas d'Assen, circuit qui a souvent posé quelques difficultés (relatives) à Márquez, quand même vainqueur trois fois sur cette piste, notamment en 2025.

"Même l'an dernier, je n'étais pas le plus rapide mais j'ai pu gagner", a assuré Márquez, fidèle à la prudence des dernières semaines : "C'est un circuit où, quand j'étais en pleine forme, j'avais du mal. Je m'attends à souffrir un peu plus cette année."

"C'est fluide, il faut de la vitesse en courbe…", a énuméré Márquez. "Il y a tous mes points faibles sur ce circuit ! En plus, cette année j'ai beaucoup de mal dans les changements de direction à cause d'un manque de muscle. Ce sera plus dur. Peut-être qu'en étant plus calme, ce sera mieux. C'est le cas parfois."

Marc Márquez reste en difficulté dans les virages à droite.

Marc Márquez reste en difficulté dans les virages à droite.

Photo de: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

Márquez restera fidèle à ce calme jusqu'à la pause estivale, après laquelle il espère ne plus avoir de réelle carence physique. En attendant, il ne veut pas se projeter trop loin et évalue sa condition physique au quotidien.

"Je regarde jour après jour. Brno m'a montré que je dois avancer jour après jour et comprendre : pas de limites, mais pas d'objectif. Je crois que c'est l'un des derniers circuits sur lesquels je vais souffrir. C'est ce que je crois. J'espère bien passer le week-end."

Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je suis à 40 points du leader. C'est un cadeau venu de nulle part.

Reste que Marc Márquez est redevenu l'un des favoris à la victoire, et même pour le titre. Dans la foulée du Grand Prix de Hongrie, il ne se voyait pas dans la course au titre avant de revoir son jugement après un nouveau succès en République tchèque. Comme pour sa condition, il préfère néanmoins attendre la pause estivale pour avoir une idée plus claire.

"Je l'ai dit à Brno et je le redis : je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je suis à 40 points du leader. C'est un cadeau venu de nulle part. Je garde la même mentalité et c'est ce que je dois faire ce week-end."

"On aura le temps de réfléchir au championnat dans la deuxième partie de la saison selon moi. J'étais complètement exclu, maintenant je suis dans le coup. On verra si je peux bien survivre ce week-end, et ensuite j'essaie de comprendre si je peux passer en mode attaque."

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