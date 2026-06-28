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Marc Márquez positif malgré Assen : "Au moins, je repars sans blessure"

Marc Márquez a vécu un week-end compliqué au GP des Pays-Bas, marqué par la douleur et un rythme limité sur un circuit exigeant. Malgré une course disputée loin des avant-postes et une pénalité en fin d'épreuve, l'Espagnol préfère retenir l'essentiel : il quitte Assen sans blessure supplémentaire.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Márquez a terminé son week-end à Assen comme il l'avait commencé. Diminué physiquement sur un circuit qui met à mal son épaule, le champion en titre avait déjà confié ne pas être à l'aise et être contraint de ne pas évoluer à son meilleur niveau.

Néanmoins, c'est un Marc Márquez plus vigoureux que l'on a aperçu en début de course ce dimanche. L'Espagnol a pris un bon envol, prenant directement l'avantage sur son coéquipier Pecco Bagnaia.

S'ensuivent 27 tours de bataille constante pour le pilote Ducati, d'abord avec Pedro Acosta - avant que ce dernier n'abandonne à cause d'un poignet douloureux - puis avec son voisin de garage - avant que lui aussi n'abandonne pour problème technique - et enfin avec Fabio Di Giannantonio.

Initialement sixième au drapeau à damier, Marc Márquez a été pénalisé en toute fin d'épreuve pour avoir dépassé les limites de piste et a donc perdu une position. Toutefois, conscient de ses limites physiques sur un circuit exigeant comme Assen, l'Espagnol a reconnu avoir rapidement accepté l'idée de ne jouer que des positions secondaires.

Il retient ainsi le positif d'un week-end marqué par de lourdes chutes et plusieurs blessures : il en repart sans aggravation de son état, comme il était arrivé.

"Je suis parti en course en sachant que ma place serait sixième, septième ou huitième", a-t-il expliqué après la course aux médias dont Motorsport.com. "Et c'est vrai qu'en regardant la course, le maximum était la cinquième place, mais au final on termine septième. Et le point positif, c'est qu'on quitte les Pays-Bas sans blessure, c'était mon objectif principal."

Marc Márquez a avoué que le circuit d'Assen était une faiblesse pour lui.

Marc Márquez a avoué que le circuit d'Assen était une faiblesse pour lui.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a changé de stratégie à la dernière minute avant le départ, troquant son pneu medium arrière pour un tendre. Si l'on pouvait penser à une approche ambitieuse, le pilote a en réalité expliqué qu'il s'agissait d'un choix dicté avant tout par sa condition physique.

"Je n'ai pas la condition physique pour exploiter au maximum le potentiel du pneu sur toute la durée. Donc je me suis dit que j'allais rouler tranquillement et attaquer sur des tours isolés. Pour ça, le pneu arrière tendre était meilleur", a-t-il confié.

Un air de déjà-vu à Assen

La bataille entre Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio a largement animé la fin du Grand Prix des Pays-Bas. Dans le dernier quart de course, l'Italien a mis une forte pression sur le champion du monde en titre, avant de tenter une attaque dans la dernière chicane. Un scénario qui a pu rappeler quelques souvenirs.

Le pilote VR46 s'est jeté à l'intérieur de la Ducati, mais les deux hommes sont restés côte à côte. Sous la pression de Di Giannantonio, Márquez a finalement été contraint de couper la chicane. Un épisode qui n'a pas manqué d'évoquer la passe d'armes entre l'Espagnol et Valentino Rossi à Assen en 2015, lorsque l'Italien avait lui-même coupé cette même chicane après une attaque… de Márquez, avant de remporter la course.

Fabio Di Giannantonio et Marc Márquez à la lutte à Assen.

Fabio Di Giannantonio et Marc Márquez à la lutte à Assen.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cette fois, les rôles étaient inversés. Contrairement à Rossi à l'époque, Márquez a levé le pied et perdu plusieurs positions dans l'action. La direction de course s'est rapidement saisie de l'incident et a infligé un long-lap à Fabio Di Giannantonio. Après avoir purgé sa pénalité, l'Italien est revenu dans le sillage de Márquez et a profité de son avantage pneumatique pour le repasser, allant même chercher la quatrième place.

"Au final, c'était un incident de course, parce que la direction de course a dit que c'était un incident", a simplement commenté Márquez, quand on lui rappelle la similitude avec 2015. "Di Giannantonio a été pénalisé, mais pas pour le contact, pour avoir coupé la chicane. En 2015, au moins, moi j'avais pris la chicane."

De son côté, Fabio Di Giannantonio a relativisé la comparaison "Quand j'ai revu les images, c'était intéressant de voir les similitudes. Mais parfois, ce genre de choses arrive, c'est une coïncidence."

Interrogé sur une éventuelle frustration après sa pénalité, le Romain a reconnu avoir été surpris dans le feu de l'action "Sur le moment, oui [j'ai été frustré]. Je m'attendais un peu à une pénalité parce que j'ai coupé la chicane."

"Mais honnêtement, je ne me souvenais plus des règlements, j'étais concentré sur ma course. Quand la pénalité est tombée, j'ai fait : 'Wow, pour quoi ?' Et puis j'ai compris", a-t-il confié en rigolant.

"C'est aussi ma faute de ne pas avoir testé le long-lap pendant le week-end, comme je le fais d'habitude. Cette fois, je ne l'avais pas fait, donc je n'étais pas totalement sûr de bien le faire. Mais au final, c'est acceptable. J'ai coupé la chicane, donc c'était normal."

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