Marc Márquez passe encore près de la victoire en sprint

Marc Márquez s'est offert les neuf points de la seconde place du sprint, samedi, en ralliant l'arrivée des onze tours de course à la seconde position, derrière le vainqueur du jour, Pecco Bagnaia. Une belle journée pour le pilote espagnol, qui voit ainsi son retard sur le leader du championnat du monde, Jorge Martín, diminuer de 41 à 32 points avant le Grand Prix de dimanche, à la faveur de la chute, devant lui, de celui-ci dans le huitième tour.

Un Martín que Márquez, quatrième au départ, avait dépassé au sixième tour, avant d'essayer de réduire un écart d'alors une seconde sur Bagnaia. Avant cela, le pilote espagnol de l'équipe Gresini s'était défait de Binder dans le second passage, puis il avait bénéficié de la chute de Bastianini, à l'attaque sur Martín dans le troisième passage.

Bien installé à la seconde place après ces faits de course, Márquez n'a pu se rapprocher de plus de deux dixièmes de Bagnaia dans les dernières boucles mais a constamment accru son avance sur Pedro Acosta, avec qui l'écart est passé de 1"4 à plus de 2"5 secondes sur les quatre derniers tours.

"J'avais le rythme pour me battre pour la victoire, car lorsque j'étais derrière Pecco, nous faisions jeu égal. Mais je n'en avais plus. J'ai essayé de lancer une attaque à deux tours de l'arrivée, mais j'ai eu peur dans le virage où j'ai chuté ce matin, et j'ai abandonné," a déclaré un Márquez satisfait à l'arrivée, au micro de DAZN.

Mieux qualifié ce week-end, l'Espagnol se facilite aussi la vie par rapport à ce qu'il s'était imposé lors des derniers rendez-vous en date.

"Je suis heureux de pouvoir me battre contre Pecco, Martín, Morbidelli et Bastianini, qui sont les pilotes Ducati les plus rapides", a ajouté le #93. "Le départ est le seul point que je dois améliorer. Si je prends un bon départ et que je suis dans la roue, je me sens à l'aise. C'est pourquoi nous devons y remédier.

La "bonne" Ducati pour le public, pilotée par Bagnaia, s'est en tout cas imposée au Mugello ce samedi. "Il y a encore un an, j'étais hué par 80% des fans ici ; maintenant, c'est 50%. Je suppose que le fait de piloter une Ducati aide", s'amuse Márquez.

Un bilan positif, donc, pour celui qui espère demain pouvoir jouer la victoire #93 de Ducati et perpétrer une amusante statistique initiée par Casey Stoner, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi et Jorge Martín.