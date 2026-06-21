Marc Márquez décroche une victoire qui rapporte très gros !

Neuvième manche de la saison, le GP de République tchèque a donné lieu à une nouvelle victoire de Marc Márquez, certainement la plus dure qu'il ait remportée à ce stade de la saison, sur un circuit physiquement plus éprouvant pour son bras encore convalescent. Le champion en titre a à la fois marqué les esprits par sa résistance mais aussi frappé fort dans l'optique du championnat.

Car, rappelons-le, deux pilotes encore en piste samedi matin manquaient à l'appel au moment de lancer cette course. D'abord Álex Márquez, qui a choisi de renoncer après les qualifications afin de se ménager, un mois après son terrible accident de Barcelone. Mais aussi Marco Bezzecchi, leader du championnat, qui a été suspendu après avoir porté un coup à un commissaire de piste après sa chute dans la course sprint, samedi.

Ce Grand Prix décidément riche en informations marquait aussi le premier départ d'Ai Ogura depuis la pole position. S'il s'est fait déborder par Pecco Bagnaia hier au moment de s'extraire de la grille pour le sprint, le Japonais a cette fois a pris la tête à l'extinction des feux. Très vite, cependant, on a vu les pilotes d'usine Ducati afficher leurs ambitions.

Márquez, qui avait hérité de la quatrième place sur la grille libérée par Bezzecchi, a immédiatement passé Bagnaia pour prendre la troisième position avant d'attaquer Fabio Di Giannantonio dans la foulée. Le vainqueur du GP de Hongrie allait subir la réplique de Bagnaia avant la fin du premier tour. Voici l'Italien qui reprenait la deuxième place et s'installait dans la roue d'Ogura, avant de passer à l'attaque sur le pilote Trackhouse.

Ses tentatives ont été vaines dans le premier tour, mais dans la boucle suivante Bagnaia a eu le dessus et s'est emparé des commandes. Quelques instants plus tard, il était imité par Márquez qui dépassait à son tour Ogura. Le trio de tête était désormais installé, encore fallait-il déterminer dans quel ordre ces trois-là allaient terminer...

Bagnaia finit par lâcher, Márquez fonce vers la victoire

Derrière eux, les écarts n'étaient pas encore creusés. On trouvait dans un premier temps un petit groupe formé par Pedro Acosta, Di Giannantonio et Diogo Moreira, avant que le Brésilien ne perde le contact et laisse ses deux acolytes seuls outsiders pour le podium.

Avant la mi-course cependant, une cassure s'est opérée, les trois premiers parvenant à se maintenir en petits 1'53, très au-dessus du rythme affiché par leurs poursuivants.

Les trois hommes de tête de cette course. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

C'est là que la lutte pour la victoire a pris une autre dimension. Márquez s'est fait de plus en plus menaçant sur Bagnaia. Ogura, quant à lui, n'avait jamais pris plus d'une seconde de retard et il gardait donc suffisamment de réserve pour tenter de revenir, comme il sait si bien le faire.

Tous trois avaient opté pour les mêmes pneus, une gomme medium qui n'était pas la favorite de Bagnaia depuis le début du week-end, et c'est donc à égalité de moyens qu'ils sont entrés dans la seconde moitié de cette course éprouvante.

À huit tours de l'arrivée, Ogura signait le meilleur temps de la course, ce à quoi Márquez répliquait dans la boucle suivante. Le champion du monde en titre était de plus en plus proche de la roue de Bagnaia, certainement conscient du potentiel d'Ogura pour la fin de course. Márquez voulait se mettre à l'abri et c'est dans le 16e des 21 tours qu'il y est parvenu en prenant les commandes.

Ce dépassement intervenait au bon moment, car Ogura était en effet de plus en plus à l'aise. Dans le 18e, le pilote Trackhouse a fondu sur Bagnaia pour facilement le dépasser. Il se trouvait toujours à moins d'une seconde de Márquez et pouvait encore espérer s'attaquer au plus gros challenge lui restant à dépasser pour tenter d'aller chercher sa première victoire...

Il n'en sera rien, finalement. Même diminué, Marc Márquez a livré ce dimanche une prestation parfaite et c'est bien lui qui a affirmé sa supériorité dans les derniers instants de la course pour aller arracher sa deuxième victoire consécutive, synonyme d'un énorme pas en avant au championnat en l'absence de Marco Bezzecchi.

Avec moins d'une demi-seconde de retard Ai Ogura n'a certainement pas à rougir de sa performance néanmoins. Quant à Pecco Bagnaia, visiblement en grande difficulté en fin de course, il aura tremblé jusqu'au bout, mais n'a pas permis à Fabio Di Giannantonio de le priver de ce nouveau podium, malgré le meilleur temps de la course posté par le pilote VR46 dans l'ultime tour.

Acosta encore stoppé par la technique

Longtemps derrière Acosta, Di Giannantonio avait fini par trouver l'ouverture dans le 13e tour pour s'emparer de la quatrième place. Le pilote KTM, qui avait chuté hier après avoir été déconcentré par un holeshot resté bloqué sur sa moto, a soudain perdu beaucoup de temps quelques minutes après ce dépassement, suffisant pour que Joan Mir lui chipe la cinquième place.

Les deux hommes se sont ensuite battus au coude à coude, un duel qui semblait avoir tourné à l'avantage d'Acosta… avant que sa KTM ne s'arrête dans le dernier tour !

La cinquième place revient donc à Mir, dont il faut noter qu'il était le seul à avoir fait le choix du pneu arrière tendre en dépit de la chaleur qui régnait sur Brno ce dimanche, et qui a remarquablement bien tenu.

Derrière Fermín Aldeguer, isolé au sixième rang, Raúl Fernández a lui aussi bien résisté en prenant la septième place malgré son appendicite cette semaine et alors qu'il était parti au large dans le premier tour.

Jorge Martín réduit légèrement son retard au championnat en se classant neuvième, juste derrière Luca Marini, mais il n'aura que peu profité de l'absence de Bezzecchi. Rappelons en effet qu'il avait un double long-lap à réaliser pendant cette course, conséquence du carambolage qu'il a provoqué au départ du GP de Hongrie. Alors qu'il était à la bagarre avec Aldeguer et Mir en tout début de course, il a respecté ses pénalités dans le cinquième et le sixième tours, pour en ressortir 13e, avant de remonter dans la hiérarchie.

Enea Bastianini complète le top 10 devant Moreira, qui a vite dégringolé alors qu'il se battait devant en tout début de course. Son coéquipier Maverick Viñales, qui prenait son 200e départ en MotoGP et s'avouait épuisé avant la course, n'a pris qu'un point.

Chez Yamaha, le bilan est rude. Fabio Quartararo est tombé dès le deuxième tour alors qu'il occupait la 12e place. Son coéquipier Álex Rins a quant à lui abandonné en rentrant au stand. Seul Toprak Razgatlioglu a marqué des points, grâce à une fin de course réussie.

Prochain rendez-vous dès le week-end prochain, à Assen. En attendant, les constructeurs feront rouler demain, lors d'un test à huis clos, les prototypes en cours de développement pour la saison prochaine avec les futurs pneus Pirelli.

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