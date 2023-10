Les deux pilotes VR46 sur le podium malgré la souffrance

Certes, le week-end n'est pas terminé, mais qui aurait parié voir l'équipe VR46 marquer plus de points que les autres formations durant cette journée, la plus intense du Grand Prix d'Indonésie ? Les deux pilotes de la formation italienne soignent en effet les conséquences de fractures de la clavicule : la gauche pour Luca Marini, accidenté en Inde il y a trois semaines, et la droite pour Marco Bezzecchi, parti à la faute samedi dernier à l'entraînement.

Bezzecchi est apparu totalement dans le coup dès le début des essais, vendredi, alors qu'il était arrivé au circuit à peine deux heures plus tôt. Marini, lui, s'est révélé ce matin, avec une grande réussite dans ses attaques. Cela l'a mené à décrocher la pole position, la première qu'il obtient en MotoGP. En course, l'aîné du duo est en permanence resté en embuscade jusqu'à empocher les points de la deuxième place.

"L'ensemble de cette journée a été génial", se réjouit Luca Marini. "Ça fait depuis le test de Misano que je me sens vraiment bien avec la moto, on a fait d'énormes progrès. Malheureusement, j'ai décidé de me casser la clavicule au pire moment de la saison, alors j'ai tout compliqué et c'est vraiment dommage parce que je me sens super bien."

Cette journée lui a rapporté sa première pole et il a bien cru pouvoir aussi accrocher un premier succès, jusqu'à se faire une grosse chaleur dans l'avant-dernier tour. "Il aurait peut-être été possible de faire un peu mieux dans le sprint, mais j'ai perdu l'arrière dans le virage 13, alors mes espoirs se sont envolés. Je voyais que depuis trois ou quatre tours, je rattrapais Jorge [Martín] et je me sentais bien avec la moto alors je me disais que j'allais peut-être pouvoir l'attaquer dans le dernier tour, mais ça va. Deuxième, c'est un résultat que je ne pensais pas possible avant ce week-end."

"Aujourd'hui, la moto était vraiment bonne, même pour gagner, je pense, mais je n'étais pas en bonne condition. À partir du quatrième tour, ça a été vraiment difficile dans les virages à gauche. Heureusement, il n'y en a pas tellement ici, donc c'est super", souligne-t-il, toujours souriant mais tout de même marqué par l'exercice. "Je ne me sens pas trop bien là, j'aimerais aller à la piscine dès que possible", avoue-t-il à l'heure du debrief avec les journalistes.

Luca Marini à l'arrivée de la course sprint.

"Demain, ce sera très dur. Heureusement, le pneu arrière medium va m'aider, parce que quand on roule avec une gomme plus dure à l'arrière, le stress auquel le corps est soumis est moins important, du fait d'un grip très faible. Par contre, avec un plus grand nombre de tours, ça va être très dur pour mon épaule."

"Ce sera une course complètement différente, et ma stratégie sera elle aussi complètement différente. Aujourd'hui, je savais que je pouvais stresser mon corps à 100%, demain il faudra que je gère", prévient-il, d'autant qu'il s'attend à devoir composer avec une certaine inflammation de son épaule. "Les attentes seront basses ! Ce sera dur, d'autant que j'ai la pénalité long-lap, alors le simple fait de finir la course, ce sera bien", résume-t-il sans détour. "L'objectif, à mon avis, ce sera de bien partir, de faire tout de suite la pénalité long-lap et ensuite de gérer mon corps pour ne pas prendre trop de risques et ne pas trop augmenter l'inflammation, afin d'être en forme à Phillip Island."

Bezzecchi : "J'ai voulu donner tout ce que j'avais"

La douleur et l'inflammation, Marco Bezzecchi va lui aussi devoir les gérer. Opéré dimanche, le troisième homme du championnat a pris mercredi la décision d'embarquer pour l'Indonésie et, depuis, il épate son monde en dépit des craintes que peut susciter le caractère assez extrême de sa démarche. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le résultat est là puisqu'il empoche sept points qui paraissaient inespérés.

"Je ne m'attendais clairement pas à venir ici et à faire un samedi comme celui-ci", admet Bezzecchi, qualifié neuvième. "Au départ, j'ai vu que j'étais performant. Je ne savais pas si j'allais y arriver physiquement mais quand je me suis retrouvé là, j'ai voulu donner tout ce que j'avais pour essayer de ramener le maximum. C'était bien de réussir à passer Maverick [Viñales] à la fin, je suis content."

Marco Bezzecchi a pris la quatrième place à Fabio Quartararo, avant de dépasser Maverick Viñales dans le dernier tour.

Il ne cache pas être en souffrance, seulement aidé par quelques antidouleurs. "J'ai mal et ça me gêne", explique-t-il. "En termes de résistance physique, je vais plutôt bien mais pour surmonter ce problème, je dois piloter différemment. Ceci dit, la plus grande difficulté, c'est la douleur. On verra pendant la course longue, car la tension est différente et on gère tout autrement, mais ça ne va pas être facile."

"La situation [générale] est bonne, c'est juste que j'ai mal et c'est normal", ajoute Bezzecchi, pas prêt à baisser les bras pour autant. "J'ai encore quelques cartes à jouer demain. Je vais essayer de faire le maximum. Ça ne va pas être facile mais on verra le résultat."

Pas franchement stressé par la perspective de cette course de 27 tours, il ne perd pas d'énergie à essayer d'analyser les pneus à utiliser, qui suscitent pourtant bien des interrogations dans certains box : "On verra ce que font les autres, moi je choisis en fonction d'eux ! Je m'en fiche, je mets ce que mettent les autres, de toute façon je dois juste aller au bout, je ne dois rien faire d'extraordinaire."

En attendant de savoir ce que les corps fatigués des pilotes VR46 réussiront à faire dimanche, chacun savoure. Et Marco Bezzecchi résume bien l'état d'esprit général en témoignant de sa joie pour le résultat de son coéquipier : "Je suis content pour Luca. Dans le team, tout le monde est super, alors ils méritent ça et plus encore."