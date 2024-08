Le GP d'Aragón, une opportunité que Márquez rêve de saisir

Ces dernières semaines, Marc Márquez a plusieurs fois cherché à minimiser ses chances de lutter avec les pilotes de la Ducati GP24, Pecco Bagnaia et Jorge Martín en tête. Avec une Ducati version 2023 de plus en plus dominée par le modèle le plus récent, l'Espagnol a même eu des difficultés à lutter pour le podium récemment, mais la donne pourrait changer au GP d'Aragón, l'une de ses épreuves fétiches, où il compte cinq victoires.

Márquez espère briller ce week-end mais sait que la moindre difficulté pourrait l'empêcher de se mêler à la lutte pour la victoire. "On arrive sur un circuit que j'aime, que j'apprécie", a déclaré Márquez. "J'y ai ai été bon... par le passé. Maintenant, c'est le présent et je sais qu'en faisant un week-end parfait, j'aurai peut-être la chance de me battre avec ces leaders."

"En Autriche, c'était super serré. Je me sentais super bien sur la moto et c'était l'un des meilleurs week-ends en termes de sensations sur la moto, donc on verra comment se passeront les deux premières séances ici. Ce sera crucial pour moi. Si on part avec une bonne base, après on verra si on pourra être avec ces leaders."

Le MotorLand Aragón a beaucoup de longs virages sur la gauche, ceux qui permettent le plus à Márquez de faire la différence, mais il ne veut pas y voir un avantage véritablement déterminant face à ses adversaires : "L'objectif est d'essayer de ne pas perdre du temps dans les virages à droite et d'en gagner dans ceux à gauche ! Ce sera l'objectif. Évidemment, ils sont rapides. Au Sachsenring, il n'y a que des virages à gauche et ils étaient rapides."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"On doit comprendre notre niveau, celui de nos rivaux, mais c'est un circuit que j'aime et ça aide pour aborder les essais et comprendre les réglages de la moto. Mais je ne dois pas oublier que je n'ai pas encore gagné cette saison. On doit aller de l'avant, apprendre et progresser pour avoir une chance ce dimanche ou lors des prochains."

Le GP d'Aragón n'ayant pas figuré au calendrier l'an passé, Márquez aborde exceptionnellement le week-end sans données de la Ducati GP23 sur ce tracé, mais il n'y voit pas un problème particulier : "Pour moi, ça ne change pas le programme. Quand on arrive sur un circuit, on a leurs données de l'an dernier mais sur le moteur, le frein moteur, chaque pilote a son style. C'est une chose qui demande plus de temps pour qu'elle soit bien adaptée à mon style. Comme je l'ai dit, si on part avec une bonne base, tout est plus simple. On verra si on pourra partir d'une bonne base demain en EL1."

La situation a en tout cas bien changé pour Márquez. Avant d'entamer la saison, il se refusait à songer à la victoire, car son objectif en signant chez Gresini était de se prouver qu'il avait encore le niveau pour prétendre à de tels résultats. Les performances du début de saison et sa signature dans l'équipe Ducati officielle pour 2025 lui ont permis de changer d'état d'esprit, mais Márquez reste prêt à accepter certaines limites, qu'elles soient liées à son pilotage ou à sa moto actuelle.

"La reconstruction, c'était dans la première partie de la saison. Maintenant, je me sens super bien. Je me sens super bien avec l'équipe, je me sens super bien sur la moto. Il y aura quelques circuits, comme Silverstone, et d'autres où j'aurai plus de mal, mais j'espère avoir mes chances certains week-ends pour me battre avec ceux qui sont super rapides maintenant, et qui roulent très bien. On va essayer. Mon objectif est d'essayer de jouer le podium. On verra si jouer la victoire sera possible. Sinon, l'an prochain on aura plus d'opportunités."

Une phrase que Márquez a conclue avec un grand sourire, sachant que sa promotion chez Ducati pourrait ancrer pour de bon son retour au premier plan.