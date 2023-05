Encore diminué, Márquez n'a pas de "grosses attentes" au Mans

Blessé au pouce de la main droite dans son accrochage avec Miguel Oliveira au Grand Prix du Portugal il y a sept semaines, Marc Márquez fait enfin son retour au Grand Prix de France. Son équipe médicale lui avait annoncé une convalescence de six à huit semaines et l'Espagnol n'a pas voulu précipiter son retour, préférant suivre scrupuleusement les recommandations des spécialistes.

Márquez sera donc apte à rouler ce week-end et ne devrait pas être gêné par sa main, mais il s'attend à être à court de forme puisque sa convalescence l'a également privé d'une grande partie de son entraînement. "Je suis vraiment content d'être de retour mais je ne peux pas avoir de grosses attentes ce week-end", a prévenu le pilote Honda. "Cela fait un mois et demi que je n'ai piloté aucune moto. Je vais essayer d'entrer dans le rythme pas à pas."

"L'objectif du week-end est d'essayer de retrouver le rythme d'une MotoGP et, dans les prochaines semaines, de reconstruire ma condition physique. J'ai eu une blessure à la main, c'était dur de pousser à la salle et de garder la condition physique que j'avais à Portimão."

"J'ai essayé de profiter de l'expérience prise avec [la blessure au] bras, pas en étant plus prudent ou en ayant une autre mentalité, juste en ayant trois équipes médicales avec trois opinions", a souligné Márquez. "J'ai partagé ces opinions avec tout le monde. Mon ADN reste le même donc si je roule ici, c'est juste pour attaquer, pas autre chose."

Marc Márquez retrouve une Honda aux performances en dents de scie puisqu'elle est régulièrement distancée mais qu'elle s'est néanmoins imposée en son absence, grâce à Álex Rins à Austin. Le #93 se veut optimiste, ayant lui-même été dans le bon rythme avant de se blesser à Portimão.

"J'ai très bien travaillé cet hiver, c'était le premier sans blessure [depuis longtemps] et j'ai pu bien préparer la première course. Je me sentais très bien, même si on avait du mal pendant le test et le week-end. Mais au moment qui compte, on était là, en course sprint, en qualifications et même en course, je me sentais bien dans ces deux courses."

"Malheureusement le coup est tombé et j'ai eu une nouvelle blessure mais je continue à pousser, je suis prêt mentalement parce que quand on vit ça, c'est dur de garder la motivation. Le plus important est de garder ses routines pour revenir le plus vite possible, ce que j'ai fait. Après, il faut essayer de trouver le rythme."

Marc Márquez

Marc Márquez ne va pas pouvoir se concentrer uniquement sur sa condition physique ce week-end puisque dès la première séance, Honda a prévu de lui faire tester le châssis développé avec Kalex : "J'ai manqué le test de Jerez, l'un des plus importants de la saison, donc on va essayer des choses ici. Malheureusement pour nous, il semble que les conditions météo seront difficiles mais on va faire de notre mieux et essayer de bien finir le week-end."

"Pour moi, l'idéal aurait été d'avoir deux motos identiques dans le garage et de prendre le rythme graduellement, mais en ce moment nous devons travailler pour faire évoluer la moto", a ajouté Márquez face aux journalistes espagnols.

Le pilote se veut pragmatique dans l'évaluation de ce châssis, déjà testé par Stefan Bradl à Jerez et avec lequel Joan Mir doit aussi rouler ce vendredi : "Chaque pilote a ses sensations mais l'important est qu'elles soient positives, et surtout qu'on soit rapides. Je me fie au chrono, s'il est bon, [le châssis] restera, sinon il sera mis de côté."

Avec Germán Garcia Casanova