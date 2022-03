Márquez et Espargaró doivent "prier" pour une entrée directe en Q2

Charger le lecteur audio

Les représentants de l'équipe Honda officielle sont performants mais pourtant dans une situation bien délicate après la première journée à Mandalika. Auteur d'un troisième temps encourageant sur piste humide dans la matinée, Marc Márquez s'est fait plusieurs frayeurs en EL2 et a finalement perdu l'avant à très haute vitesse au virage 11 à moins d'une minute du drapeau à damier, ce qui l'a relégué à une lointaine 22e position, qui est également la sienne au cumul des séances puisque les conditions s'étaient nettement améliorées entre les deux séances.

Le sextuple champion de la catégorie a vite reconnu son erreur. "Simplement un freinage de l'avant avec un pneu arrière neuf", a résumé Márquez. "Je suis rentré un peu trop vite, je ne peux pas dire que je ne me doutais pas de ce qui allait se passer, je me suis dit 'j'arrive trop vite' et la télémétrie ne ment pas [rires]."

La chute est survenue au pire moment puisque les conditions de piste permettaient de signer les meilleurs chronos depuis l'entame de la journée et que des améliorations ne sont peut-être pas possibles samedi matin en raison du fort risque d'averses. Márquez court donc le risque de ne pas pouvoir entrer dans le top 10 en combinant les trois premières séances et de manquer la qualification directe pour la Q2.

"Ce n'était pas le moment pour tomber mais ça peut arriver quand on attaque dans un tour rapide, et dans l'ensemble je suis satisfait de la journée. Mais avec une chute, on ne peut pas se satisfaire parce qu'on est hors du top 10 alors que c'était objectif. Il va falloir prier pour les conditions en EL3 et espérer être dans le top 10."

Dans sa chute, Marc Márquez a râpé son cuir au niveau de son bras droit, en permanence au cœur des inquiétudes depuis sa chute de la saison 2020, mais il ne semble pas souffrir : "Je me sentais mieux avant de tomber ! [rires] On verra demain."

Avant d'entamer le week-end, le #93 voulait justement mieux identifier la limite sur l'avant et il notait des progrès avant de partir à la faute : "On a déjà un peu changé les réglages pour aller dans ma direction, surtout en EL2, et j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Dans le dernier relais, la moto était différente mais ce n'était pas mauvais. Il semble que cette confiance avec l'avant s'améliore."

Marc Márquez dans le virage 3

Comme pour Fabio Quartararo, leader ce vendredi, le deuxième virage pose néanmoins encore problème à Marc Márquez. Durant le test organisé à Mandalika en février, il semblait impressionné par cette courbe très rapide sur la droite, allant jusqu'à dire avec humour qu'il ne l'appréciait pas, et il a encore du mal à prendre les risques nécessaires ce week-end.

"On peut gagner beaucoup de temps dans le deuxième virage si on prend des risques. Prendre trop de risques n'est pas l'un de mes points forts sur ce circuit, ce deuxième virage est peut-être même mon point faible. [...] En qualifications, la différence pourrait être grande mais en rythme de course ça ne sera pas si important."

Pol Espargaró a eu un problème sur son frein avant

Sur la seconde Honda officielle, Pol Espargaró a aussi été privé d'une amélioration en fin de séance, en raison d'un problème de frein sur sa Honda. Le Catalan a donc terminé la journée à une lointaine 19e place qui le met dans la même situation que son coéquipier.

"Je n'avais pas de frein avant dans le dernier relais, quand on a pris le pneu [neuf]", a expliqué Espargaró. "J'étais très en colère parce que s'il pleut demain, on ne sera pas en Q2. C'était notre seule opportunité d'aller en Q2 et j'avais une bonne chance d'être dans le top 3 parce qu'on a un bon rythme ici, mais le frein avant a arrêté de fonctionner, on a eu un souci. Je n'avais pas de freins et je suis rentré. Ça peut arriver, c'est un souci technique et j'espère qu'on le résoudra demain. Il faudra comprendre [la cause] pour l'avenir. On va essayer de renverser la situation demain."

Espargaró a été "frustré et énervé" par ce problème puisque le spectre d'une élimination en Q1 reste présent et qu'une telle mésaventure mettrait probablement fin à ses espoirs de bon résultat en course : "Ici c'est encore plus important de partir devant. Quand les températures sont élevées, c'est important de ne pas avoir trop de motos devant en course afin de pouvoir respirer et avoir de l'air pur. Partir derrière est un gros problème ici, ce n'est pas facile de doubler, la piste est très sale en dehors de la trajectoire, ce qui complique encore plus les dépassements."

Pol Espargaró

"Si nous voulons avoir une course propre nous devons partir de devant et c'est un problème pour ça, pour nos qualifications de samedi. Le problème mécanique nous a compliqué un peu les choses. Il faut prier cette nuit pour qu'il n'y ait pas de pluie demain."

Pol Espargaró avait pourtant montré un gros potentiel en signant le meilleur temps en EL1, séance disputé sur une piste séchante. Il estime n'avoir besoin de "rien de plus" sur une Honda qui semble aussi performante qu'à Losail, course qu'il a longtemps menée.

"La moto fonctionne très bien, je suis content parce que ce n'est pas le coup d'un jour, ça n'a pas été qu'en Malaisie ou juste au test ici et au Qatar non plus. La progression est également meilleure, à chaque fois que je monte sur la moto je me sens un peu mieux. Ce matin j'ai terminé premier dans des conditions qui sont compliquées. La moto est plus rapide que jamais et se comporte bien dans différentes conditions, pas juste quand elles sont parfaites."

"Ce n'est pas qu'ici, c'est partout", a-t-il ajouté. "Elle a une bonne traction, le train arrière ne flotte pas tout le temps, il se maintient sur la trajectoire et on peut l'utiliser pour déstresser un peu le train avant, ce qui aide à ne pas chuter. Aucune chute depuis le début de la pré-saison et avec ces deux courses en cours, et malgré les conditions que nous avons, c'est un signe que la moto va bien."

Avec Charlotte Guerdoux