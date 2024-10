Márquez impressionnant mais prudent : "C'étaient mes conditions"

Les pilotes ont été confrontés à des conditions particulières ce vendredi au GP d'Australie. La première séance d'essais a été purement et simplement annulée, la piste étant trop humide pour envoyer les motos en piste. Les conditions se sont ensuite rapidement améliorées et, au moment de débuter les Essais, l'asphalte était suffisamment sec pour utiliser immédiatement les slicks.

Dans ces conditions où il fallait immédiatement se montrer rapide, la qualification directe en Q2 étant en jeu, et alors qu'il fallait appréhender une adhérence précaire sur un asphalte inconnu car refait cette année, un homme a survolé la séance. Marc Márquez a vite pris le pouvoir et n'a cessé d'améliorer le chrono de référence. À chaque fois qu'il a été battu, il a pu répliquer pour terminer la journée devant son frère Álex et une armada de pilotes Ducati.

"On peut dire que c'étaient mes conditions", a résumé l'aîné de la fratrie, conscient de ses forces mais aussi du risque de voir une concurrence plus en verve samedi. "L'un de mes points forts est de m'adapter vite et bien aux conditions. Quand on ne roule pas EL1, qu'on dispute immédiatement les Essais, que les conditions d'adhérence s'améliorent beaucoup et qu'il faut s'adapter, je me sens bien. Mais je m'attends à ce que les autres progressent plus demain, Martín en particulier."

Márquez a adopté une approche "totalement différente" en raison des conditions mais aussi de la crainte d'une nouvelle averse, ce qui l'a poussé à être en permanence au premier plan, alors que Jorge Martín et Pecco Bagnaia n'ont pas figuré en permanence dans le top 10. "J'ai pris immédiatement des risques dans ces premiers tours, surtout parce que c'était très nuageux", a confirmé le pilote Gresini au site officiel du MotoGP.

"Je me suis assuré d'être en permanence dans ces positions de tête parce qu'il ne fallait pas oublier que cette séance donne la possibilité d'entrer directement en Q2. On a bien débuté, je me sentais bien en piste. Il y a encore des choses à améliorer, mais comme tous les vendredis. Maintenant, on doit travailler un peu plus parce que je sais que les autres vont se rapprocher."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Normalement, on travaille pour la course", a rappelé Márquez, qui manque de données en vue du Grand Prix. "Aujourd'hui, on a essayé de travailler pour la course mais on attaquait à chaque tour pour s'assurer d'être à l'avant, puis on avait le time attack. Donc on n'a pas beaucoup d'informations utiles mais demain, on aura une nouvelle chance, surtout pour bien comprendre le pneu arrière."

Concernant ce pneu, Márquez n'a utilisé que le tendre et va devoir se plonger dans les données des pilotes Ducati ayant roulé avec le medium, n'ayant aucune certitude sur la capacité de la gomme qu'il a utilisée à disputer toute la course : "Pour le moment, sur 15 tours ça fonctionne bien, mais la course en fait 29 ou 30 [27 en réalité, ndlr]. On verra si on pourra passer plus de temps sur le sec demain."

Au terme de cette première journée, Márquez fait donc preuve d'un optimisme mesuré et préfère attendre le verdict des qualifications pour véritablement se situer dans la hiérarchie : "Évidemment, c'est l'un des circuits que j'apprécie, l'un de ceux où, historiquement, je me sens mieux qu'ailleurs et aujourd'hui on a bien débuté, mais demain, on aura des qualifications importantes et on verra. Ces qualifications nous donneront la réponse sur ce que l'on pourra faire dans le sprint et dimanche."