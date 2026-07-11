Bezzecchi blessé à l'épaule : ne parlez pas de karma à Márquez

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Marc Márquez ne voit absolument pas la fracture de la clavicule de Marco Bezzecchi comme un retour d'ascenseur après leur accrochage de l'an dernier. L'Espagnol appelle chacun au respect des pilotes plutôt qu'aux raccourcis haineux.

Léna Buffa
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Les haters n'auront pas attendu avant de s'en prendre à Marco Bezzecchi après son accident de ce samedi. Tombé lourdement dans les qualifications en Allemagne, le pilote italien s'est fracturé la clavicule, une blessure qui rappelle inévitablement celle qu'il a provoquée chez Marc Márquez en octobre dernier en le percutant au départ du GP d'Indonésie.

Il n'en fallait pas plus pour que certains parlent de "karma", sous-entendant que l'Italien aurait d'une certaine manière mérité de subir ce qu'a traversé le champion du monde il y a quelques mois.

Lire aussi :

Sauf que Marc Márquez est le premier à monter au créneau pour éviter de tels raccourcis. Le karma n'a selon lui rien à faire dans le sport, et il convient avant toute chose de respecter les pilotes qui, tous autant qu'ils sont, prennent chaque jour de gros risques.

"J'ai effacé le mot karma de mon vocabulaire depuis 2015. Et j'ai gagné six titres après ça, alors si c'est le karma, tant mieux !", a-t-il d'abord glissé dans un sourire lors de son point presse du jour, faisant référence à la vague de haine sans précédent qu'il a lui-même subie après son clash avec Valentino Rossi.

Le pilote Ducati refuse en tout cas que les événements du jour soient lus sous cet angle simpliste. Sachant mieux que quiconque ce que représentent les blessures, il a tenu, à sa manière, à calmer le jeu.

 

"Le karma, ça n'existe pas", a-t-il affirmé. "Tous les pilotes prennent beaucoup de risques. On souhaite le meilleur à Marco. J'ai déjà fait un post après ma chute en Indonésie pour inciter à ne pas en vouloir à Marco, parce que ce sont des choses qui arrivent en course."

La priorité est d'améliorer les bacs à gravier

"Et aujourd'hui, il lui est arrivé une chose qu'on pourra résoudre à l'avenir", a ajouté Márquez, rappelant à quel point les bacs à graviers peuvent aggraver des chutes.

"Encore une fois, Bezzecchi, comme Fermín [Aldeguer] à Assen et moi en Indonésie, on s'est blessés en atteignant les graviers, à cause du changement de niveau [au sol]. Je souhaite à Bezz un prompt rétablissement mais j'espère qu'on pourra résoudre ça à l'avenir."

Après un highside dans le virage 7 du circuit du Sachsenring, ce matin, Marco Bezzecchi a effectivement été brutalement malmené dans le dégagement, s'arrêtant après plusieurs roulés-boulés.

Ce sujet avait déjà mené plusieurs pilotes à appeler à des changements, il y a deux semaines à Assen, après une série de chutes et notamment celle de Fermin Aldeguer dont les conséquences semblent avoir été aggravées par la manière dont est conçu le bac à gravier. L'Espagnol souffre d'une vertèbre fracturée et pourrait ne revenir qu'après l'été.

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