Faut-il modifier les dégagements d'Assen après les grosses chutes de cette année ?

Plusieurs pilotes, Marc Márquez en tête, militent en faveur de modifications des bacs à gravier sur le circuit d'Assen à la suite de plusieurs chutes effrayantes survenues le week-end dernier, lors du Grand Prix des Pays-Bas. Ce circuit parmi les plus iconiques du MotoGP a encore offert un week-end très riche cette année, cependant l'épreuve a aussi été marquée par plusieurs incidents impressionnants.

On retiendra notamment que Fermín Aldeguer est à présent convalescent pour plusieurs semaines après s'être fracturé une vertèbre thoracique dès les essais du vendredi dans une chute au virage 11. Son coéquipier Álex Márquez est tombé au même endroit et s'en est sorti avec de multiples hématomes et lacérations, qui ne l'ont pas empêché de courir par la suite mais qui impressionnaient par leur esthétique.

Le dimanche, c'est Marco Bezzecchi qui a été transporté à l'hôpital à la suite d'une chute à grande vitesse dans le virage 15 dans le deuxième tour de la course. Comme les pilotes Gresini, l'Italien a été projeté dans les graviers, heurtant violemment le sol à plusieurs reprises avant de s'immobiliser. Il a même heurté les protections de bord de piste avec les jambes avant de s'arrêter.

Marc Márquez, qui a lui-même subi une légère chute au virage 16 durant les premiers essais, avait fait d'Assen un rendez-vous à aborder avec prudence, conscient que la moindre erreur sur ce circuit pourrait entraîner une nouvelle longue période d'indisponibilité pour lui alors qu'il revient tout juste de convalescence.

Il a finalement échappé à toute blessure, mais après la course, il a réitéré ses inquiétudes concernant la sécurité sur le circuit, estimant qu'il fallait faire davantage pour empêcher les pilotes d'être projetés en l'air à grande vitesse.

"Assen est un très beau circuit. Par contre, je l'ai déjà dit l'an dernier et je le redis cette année : il faut qu'ils fassent quelque chose pour les dégagements", a déclaré le champion du monde en titre.

"Tous les pilotes qui sortent à haute vitesse dans les graviers sont projetés. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais vendredi on a vu Fermín qui a été blessé alors qu'il avait subi une chute normale mais qu'il a pris des chocs dans le gravier. [Dimanche] Bezzecchi s'est mis à faire des roulés-boulés quand il est arrivé dans les graviers. Donc il faut qu'ils comprennent quoi faire."

Enlever des graviers et agrandir certains dégagements ?

S'il a finalement échappé à toute blessure, l'inquiétude entourant le sort de Marco Bezzecchi était grande, dimanche après-midi, l'Italien s'étant plaint de fortes douleurs notamment au niveau du cou. Sa chute a été attribuée à une erreur de pilotage, lui-même ayant admis avoir abordé le virage 15 à une vitesse trop élevée, mais c'est la dynamique de sa chute, une fois qu'il a été désarçonné, qui a frappé.

Son corps a été balloté à haute vitesse sur toute la profondeur du bac à graviers, culbutant à plusieurs reprises au gré de violents chocs, avant qu'il ne s'arrête contre le mur de bord de piste, qu'il n'a heureusement heurté qu'avec les jambes.

Luca Marini fait partie de ceux qui estiment que les conséquences de son incident auraient pu être bien pires, et il a appelé les organisateurs à agrandir la zone de dégagement à ce niveau du circuit.

"Il a eu beaucoup de chance", a réagi le pilote de la VR46 Riders Academy. "Il faut clairement qu'on parle de cette voie de dégagement, parce qu'on peut l'améliorer. La vitesse de passage des motos aujourd'hui est incroyable, et si on tombe à cet endroit, il peut ne pas y avoir assez de place."

"On a vu qu'il a fait des roulés-boulés dans les graviers, mais c'est ça le problème : on met des graviers mais on fait beaucoup de roulés-boulés. Donc peut-être qu'il faudrait juste qu'il y ait plus de place, et aussi un peu d'herbe. On a pu voir ça avec l'incident de Martín au virage 12 [pendant les essais] : sans graviers et avec de l'herbe sèche, c'était parfait. Il n'a pas sauté, n'a pas fait de cabrioles comme Aldeguer."

"Aldeguer est tombé très lentement, mais il s'est mis à sauter dans les graviers. Parce qu'au final, quand on tombe ici, on n'est jamais lent, on arrive toujours super vite dans les graviers."

"On va en parler à la Commission de sécurité et voir comment améliorer ça. Le fait est aussi que le mur est mal positionné, comme dans le virage 7 également. On a vu qu'il n'est pas très bien positionné et c'est quelque chose qu'on peut améliorer", a ajouté Luca Marini.

Et le pilote Honda a souligné que même la vitesse plus basse des MotoGP 2027 n'écarterait pas le problème : "Quand on tombe à cet endroit, même avec une Moto2, on peut arriver jusqu'au mur, donc ça veut dire qu'on peut améliorer cette voie de dégagement. Et sans trop de travaux, je pense."

Pas besoin d'aller vite pour se faire mal dans les graviers

Les grosses conséquences d'une chute à faible vitesse ont également frappé Maverick Viñales lorsqu'il a vu la tournure qu'a pris l'accident de Fermín Aldeguer, somme toute classique initialement.

"J'ai vu le replay", a-t-il réagi après l'accident de Bezzecchi, "et c'est un peu comme pour Aldeguer : quand ils ont touché les graviers, ils se sont envolés très haut. Par rapport à la chute de Bezzecchi, c'est dur à comprendre, mais il est possible qu'il soit arrivé très vite dans les graviers. Par contre, Aldeguer n'était pas rapide dans les graviers, c'était normal. OK, il a fait un petit highside, mais c'était une chute normale."

Lui aussi touché par ces accidents, Jorge Martín s'est également inquiété de ce qui aurait pu lui arriver lorsqu'il est lui-même tombé pendant les essais, dans le virage 12. "Heureusement, il y avait un gros dégagement, et après toute la partie asphaltée, il y avait du vert et non pas du gravier", a-t-il souligné. "Je pense que s'il y avait eu [plus de] graviers, j'aurais commencé à faire des sauts périlleux, et ça n'aurait pas été bien."

Selon Fabio Di Giannantonio, tout se joue sur la manière dont sont configurés les zones de dégagement. "On en parle souvent en Commission de sécurité", a expliqué l'Italien. "On a déjà dit plusieurs fois que les zones de dégagement devraient être plus plates, voire légèrement en pente pour ralentir les pilotes. Ce n'est pas toujours le cas."

"Ce n'est pas très différent de la chute de Fermín", a-t-il ajouté au sujet de l'accident de Bezzecchi. "Dès qu'il touche le gravier, il est projeté. C'est dangereux. Les circuits peuvent s'améliorer là-dessus, certains l'ont déjà fait. Il faut vraiment rester attentif."

Avec Germán Garcia Casanova et Téha Courbon