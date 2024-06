Márquez retrouve la Q2 : "Ce n'est pas encore suffisant"

Après deux Grands Prix, en France puis en Catalogne, où il n'a pas réussi à atteindre la Q2, Marc Márquez a assuré sa position sur les quatre premières lignes dès ce vendredi en Italie, en prenant la cinquième place des Essais. Le pilote Gresini voit plus ce résultat comme un soulagement qu'une véritable performance, une entrée directe en Q2 ne méritant selon lui pas d'être fêtée avec une moto aussi bonne que la sienne.

"Ce n'est qu'une Q2, il faut que ce soit une chose normale à l'avenir", a nuancé Márquez. "J'aimerais ne plus me poser cette question, que ce soit quelque chose de normal. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a du mal. Aujourd'hui, on a un peu changé la stratégie pendant les Essais, pour essayer de bien préparer ces time attacks. En fait, j'ai un bon rythme, comme dans les dernières courses, et dans le time attack, je suis un peu plus proche, mais ce n'est pas encore suffisant."

Interrogé sur de potentiels progrès sur un tour, l'Espagnol a préféré rester modeste. "Je ne sais pas", a confié Márquez au site officiel du MotoGP, précisant néanmoins avoir revu son approche pour mieux l'adapter aux besoins de la Ducati : "J'ai un peu changé mon pilotage sur un tour. Je roulais un peu de la même façon [jusque-là], c'est la première piste sur laquelle j'ai essayé de changer un peu ça. Avec un pneu, j'ai été super rapide, avec un autre j'ai fait une erreur et j'ai touché le vert parce que j'ai modifié ma trajectoire. J'ai un peu étudié ce que font les autres Ducati dans les tours rapides et je l'ai compris mais maintenant, j'ai besoin de temps pour m'adapter."

"Ce que j'essaie de faire, c'est de garder ma façon d'entrer [dans les virages], ce qui est l'un de mes points forts, mais de ne pas perdre en sortie", a-t-il détaillé. "C'est le principal problème en pneu neuf, ça poussait sur l'avant, mais la Ducati est super agréable à piloter au Mugello. C'est une moto qui fonctionne super bien ici."

Márquez n'a décroché qu'un seul succès sur ce tracé avec la Honda, il y a dix ans. Y rouler avec la Ducati, en partie développée avec des essais sur ce circuit, a été une véritable redécouverte pour lui : "Aujourd'hui, j'ai bien piloté et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est super sympa de piloter la Ducati ici, au Mugello. J'ai pris la piste et sincèrement, on n'a pas changé un seul clic sur la moto, je me sentais bien, la moto fonctionnait bien, j'ai pris du plaisir et vous savez, je suis arrivé au Mugello et je me suis dit 'Wahou, c'est un circuit différent'. Au final, c'est le même mais beaucoup plus doux et moins bosselé que les années précédentes."

Márquez aura-t-il de quoi offrir à Ducati son 93e succès et prolonger une statistique insolite liée aux numéros des vainqueurs sur cette moto ? Il préfère se montrer prudent, comme à son habitude depuis l'entame du championnat.

"Pour le moment, Pecco est le plus fort en piste. Il est super bon dans les time attacks mais pas seulement ça, il est aussi super bon dans le rythme de course. Il a gagné les deux dernières années, c'est le favori, mais notre objectif est d'être dans ce top 3, ce serait déjà difficile, en particulier parce que [Jorge] Martín, [Pedro] Acosta, tous ces gars sont très rapides."