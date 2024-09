Martín face au choix de Ducati : "Je me suis senti frustré, idiot"

Durant toute la première partie de la saison, les rumeurs se sont multipliées au sujet du choix que ferait Ducati pour nommer le futur coéquipier de Pecco Bagnaia. Jorge Martín s'était déjà vu écarter quelques mois plus tôt et semblait en droit d'espérer enfin décrocher cette place qu'il convoitait de longue date. Sa promotion répondait à une certaine logique à en croire ses résultats, tant ceux qui l'avaient mené à la deuxième place au championnat 2023 qu'à une très bonne entame de saison 2024.

Seulement, l'arrivée de Marc Márquez dans le groupe Ducati a compliqué la réflexion des grands patrons de Borgo Panigale et finalement conduit à un retournement de situation au moment du Grand Prix d'Italie. Semblant hésiter jusqu'au bout, le constructeur a finalement opté pour un binôme Bagnaia-Márquez, acceptant que cela pousse vers la sortie celui qui était alors en tête du classement général.

Quelques mois plus tard, dans une interview accordée à DAZN, Martín explique avoir ressenti beaucoup de "frustration" face à cette décision prise à Borgo Panigale, mais sans amertume à l'encontre de Márquez.

"C'était plus de la frustration par rapport au fait que je n'y allais pas et pas par rapport au fait qu'ils aient pu prendre Márquez, renouvelé Enea [Bastianini] ou recruté Jiminy Cricket", assure le pilote espagnol. "C'était plus de la frustration. Après m'être autant battu, avoir essayé de faire mes preuves aux yeux de quelqu'un qui ne s'en souciait pas, je me suis senti encore plus frustré, comme si j'étais idiot, comme si j'étais tellement en retrait que ça n'avait pas vraiment d'importance."

Sitôt le GP d'Italie terminé, lorsqu'il a compris que la place ne lui reviendrait pas, Martín a négocié en 24 heures un nouveau contrat de pilote officiel chez Aprilia, qui lui a déroulé le tapis rouge pour parvenir à un accord en toute vitesse.

"Au final, dans mon entourage, c'est moi qui l'ai le mieux géré. Ça n'a pas été aussi difficile que ça en avait l'air. J'ai été heureux à ce moment-là parce que j'ai senti que je pouvais aller quelque part où l'on m'appréciait beaucoup", se souvient-il.

Lorsqu'il lui est demandé s'il a vite digéré la nouvelle, Martín promet s'être très vite détaché : "Rien, ça s'est fait tellement vite que ça a été très facile. L'après-midi même, j'avais déjà une mentalité différente, donc ça a été rapide."