Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"

Les Aprilia RS-GP26 ont animé la course sprint du Grand Prix des Pays-Bas, mais pas forcément celles que l'on attendait. Ce sont les machines italiennes engagées par l'équipe Trackhouse qui ont signé le doublé ce samedi, emmenées par Raúl Fernández, plutôt que les motos officielles de l'écurie d'usine.

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Jorge Martín s'élançait en pole position, avec Marco Bezzecchi troisième. Au départ du sprint, c'est Ai Ogura qui a brièvement pris les commandes de la course. Si Martín s'est battu pour récupérer son bien, il a rapidement régressé dans la hiérarchie, visiblement en difficulté, tout comme son coéquipier et leader du championnat.

Les deux pilotes se sont finalement retrouvés à la lutte pour la quatrième position, remportée par Marco Bezzecchi. En fin d'épreuve, Jorge Martín s'est même retrouvé sous la pression de Pecco Bagnaia et Marc Márquez. Un tour de plus et l'Espagnol dégringolait encore dans le peloton.

Interrogé sur sa baisse de performance après les premiers tours de course, Martín a déploré un changement assez radical et inexplicable de sensations au guidon de l'Aprilia par rapport au début du week-end.

"Honnêtement, j'étais vraiment très heureux après les qualifications de retrouver la pole position après presque deux ans [d'attente]", a-t-il d'abord déclaré. "J'étais super content et prêt pour la course. Au départ, dans les premiers virages, je me sentais bien."

"J'ai réussi à reprendre la tête, mais je me suis vite rendu compte que je n'avais pas de grip. J'ai souffert pendant toute la course jusqu'à l'arrivée. Tour après tour, c'était de pire en pire, et à la fin j'essayais simplement de conserver ma position."

"Les trois derniers tours ont été très difficiles pour garder les Ducati derrière moi. J'avais un très mauvais ressenti par rapport au reste du week-end. Je pense qu'il y a eu quelque chose d'étrange aujourd'hui. C'est, je pense, ce qui explique mon manque de performance en sprint."

Jorge Martín et Marco Bezzecchi étaient à la lutte pour la quatrième place. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais le grip n'était tout simplement pas là", a ajouté l'Espagnol. "Je n'avais aucun contact avec l'arrière, donc j'ai commencé à souffrir. Je pense que cela fait partie du processus d'apprentissage de l'Aprilia. Nous modifions des choses sur la moto : parfois ça fonctionne, parfois non. Aujourd'hui, ce n'était pas la bonne direction. Demain, on reviendra plus forts."

Les conditions ont notamment évolué ce samedi. Alors que la chaleur de la veille transformait le circuit en véritable volcan, les températures étaient légèrement plus basses aujourd'hui. De quoi expliquer le changement de feeling ressenti par Martín ?

"Je ne sais pas", a-t-il répondu. "Hier, par exemple, avec la chaleur, je souffrais un peu, mais c'était quand même beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faisait moins chaud, donc c'est difficile à expliquer. On verra demain si ça va un peu mieux."

La bataille entre Jorge Martín et Marco Bezzecchi a fait quelques étincelles et a sans doute fait grincer des dents la direction d'Aprilia, alors que les deux coéquipiers sont en lutte pour le championnat du monde.

Interrogé sur cette passe d'armes, Martín n'a pas eu grand-chose à ajouter : "C'est la course. Il m'a dépassé, j'ai essayé de le repasser pour garder ma position. J'ai fait la même chose avec Ogura. Quand on en a l'occasion, nous comme les autres pilotes, on essaie toujours de répliquer. J'espère simplement qu'on sera un peu plus rapides demain et que je n'aurai pas à me battre autant."

Qu'a-t-il a espérer pour la course de demain pour Jorge Martín, alors qu'il s'élancera de nouveau depuis la pole position ? "Je dirais le podium. Je pense que tout est très ouvert. Marco me semble toujours très fort, au moins par rapport à ce qu'il avait montré en essais. Mais après ce sprint, je pense vraiment que tout est ouvert. Il y a quatre ou cinq pilotes qui peuvent gagner demain."

Un retour en rythme… mais trop tard pour Bezzecchi

Si Marco Bezzecchi avait clairement dominé le début de week-end à Assen, la malédiction qui le touche en sprint a de nouveau ressurgi, alors qu'il a encore payé le prix de premiers tours ratés.

"J'ai surtout souffert dans les deux ou trois premiers tours, c'est vrai", a-t-il avoué. "J'ai été dépassé par Raúl, qui partait en réalité derrière moi, et aussi par Diggia [Fabio Di Giannantonio] qui partait lui aussi derrière moi, donc j'ai perdu quelques positions et je ne me suis pas senti très bien dans les trois premiers tours. Et en sprint, comme vous le savez, ces trois premiers tours sont essentiels."

"Ensuite, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux et mon rythme était un peu meilleur, mais c'était trop tard, et je n'ai pu finir qu'à la quatrième place. C'est vrai que je me suis très bien senti en essais, avec le medium et le soft, mais en sprint, dans les premiers tours, j'ai été un peu moins bien. Il faut qu'on comprenne ça."

Concernant la course de dimanche, Bezzecchi hésite encore sur son choix de pneumatiques, et envisage pourquoi pas de tenter un pari qui lui avait déjà souri par le passé : "J'espère le medium. Mais ce n'est pas clair, parce que sur ce circuit, le tendre peut aussi être une option. Je me souviens qu'en 2022, même si ça remonte, j'avais fait mon premier podium avec le tendre, et ça avait été un gros pari, mais ça avait très bien fonctionné."

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