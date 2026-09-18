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Être à égalité avec Márquez ? Martín trouve ça dingue !

La dernière manche a vu Marc Márquez prendre les commandes du championnat, à égalité de points avec Jorge Martín. Pour le pilote Aprilia, figurer à pareil niveau est déjà une raison de se réjouir, indépendamment de la tournure que prendre la course au titre.

Léna Buffa
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Les derniers jours auraient pu être assez préoccupants pour Jorge Martín, entre un arm-pump qui l'a frappé de plein fouet pendant la course de Misano et le leadership du championnat qui lui a été chipé par Marc Márquez. Mais le champion du monde 2024 est trop heureux de figurer si haut pour se laisser aller à la déprime.

Passé par de grosses blessures depuis qu'il a rejoint Aprilia, l'Espagnol a malgré tout réussi à compenser son déficit de roulage pour trouver cette année le juste équilibre lui permettant de se montrer à la fois plus compétitif et redoutablement régulier. Cela a payé car, en n'ayant remporté qu'un seul Grand Prix et trois courses sprints, il a mené le championnat durant plusieurs semaines.

C'était sans compter sur le retour en force de Márquez, qui lui a repris 40 points rien qu'au cumul des deux dernières manches. Mais peu importe, Martín savoure une égalité de points qui dépasse déjà largement ses attentes à un stade si avancé de la saison.

"J'ai clairement une très belle opportunité", constate-t-il au micro du site officiel du MotoGP. "C'est fou d'avoir autant de points que Marc à ce stade ! J'ai le sentiment de gagner en compétitivité chaque week-end, et Misano en a été une bonne démonstration, donc j'ai vraiment hâte de commencer le week-end."

Lire aussi :

"Je suis très content de la performance que j'ai livrée à Misano. Pendant ces dix ou 11 tours, je me suis vraiment amusé comme un gamin, et je pense que c'est vers là que je veux aller, prendre du plaisir dans le fait de courir et de me battre."

Interrogé en conférence de presse sur ces 40 points que Márquez a effacés en deux coups de cuillère à pot, Martín a insisté sur sa manière de voir le verre à moitié plein : "Je suis content qu'on soit à égalité de points à ce stade, ça me parait dingue ! À la dernière course, c'était très fun de rouler avec Marc pendant ces 12 tours et de pouvoir le dépasser, je me suis vraiment régalé."

"Même si j'ai finalement fait cinquième, j'ai retiré du positif du week-end, alors j'espère retrouver ces sensations et cette vitesse. J'espère que ma condition sera suffisamment bonne pour pouvoir le suivre jusqu'au bout."

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