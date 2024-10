Martín s'est préparé "plus que jamais" pour le GP de Thaïlande

Petit à petit, le championnat a laissé se dessiner un duel entre les deux premiers de la saison passée, une revanche dont Jorge Martín s'est emparé face à Pecco Bagnaia en éloignant progressivement les autres prétendants à la couronne. Si deux d'entre eux sont encore mathématiquement en lice, d'un point de vue réaliste ils ne pourront plus rien pour empêcher ce face-à-face attendu dans le sprint final de la saison.

Mais alors que les Grands Prix s'enchaînent à un rythme soutenu depuis la fin de l'été, celui de cette semaine pourrait marquer un tournant décisif selon son issue. Avec 20 points d'avance, en effet, ainsi que l'élan que peut lui donner sa victoire sur place l'an dernier, Martín a un coup à jouer pour se donner un peu d'air, n'en déplaise à un Bagnaia qui juge ce rendez-vous et celui de la Malaisie, au programme la semaine prochaine, comme lui étant plus favorables.

Malgré la confiance qu'affiche le champion en titre, Martín s'en tient à ses propres convictions, à la veille des premiers essais à Buriram, lui qui a bien fait ses devoirs pour préparer ce Grand Prix. Sa stratégie ? Faire de son mieux.

"J'ai les batteries chargées à fond, mais je suis très vigilant. J'ai 20 points d'avance, mais ce n'est pas beaucoup", a expliqué le pilote Pramac jeudi après-midi à Buriram, semblant répondre aux propos de son adversaire qui voit dans ces 20 points un écart limité mais qu'il va tout de même bien falloir combler de toute urgence.

"Chaque fois que j'ai pris de l'avance, j'ai commis une erreur. Je pense qu'il est temps de prendre un tournant, de garder des points d'avance et de ne pas faire d'erreurs", a poursuivi l'Espagnol. "J'arrive ici en étant bien, motivé, sur une piste que j'aime. Ce sera très difficile, face à un Pecco qui a l'air [lui-même] très en forme. Je le vois et je l'entends dans ses déclarations et il est très motivé. Je vois qu'il est au top, qu'il va être difficile à battre."

Qui se montre le plus confiant et qui l'est vraiment ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín le sait, s'il parvient à augmenter son avance au classement général ce week-end, il pourrait avoir une première opportunité de remporter le titre la semaine prochaine, en Malaisie, sachant que chaque week-end met 37 points en jeu. Déjà passé tout près l'an dernier, il se retrouve une nouvelle fois en position de se projeter sur un sacre qui se révèlerait inédit, lui qui court pour une équipe satellite.

"Je vais me concentrer sur ce week-end et je penserai à la Malaisie le moment venu. J'ai déjà assez à penser avec demain. Je ne pense qu'à entrer en Q2, c'est ce qui est important. Ensuite, je penserai à samedi, puis à dimanche. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de penser à la Malaisie ou à Valence", a-t-il balayé. "Je veux me concentrer uniquement sur ce que je peux contrôler. Comprendre les pneus, qui sont différents de ceux de l'année dernière, et essayer de faire de mon mieux."

"Je dors bien", a-t-il répété, comme pour mieux démarquer cette lutte pour le titre de celle de l'an dernier, où la pression avait été si lourde à porter pour lui. "Évidemment, il y a beaucoup de pensées, de stress, de pression. L'année dernière, j'ai ressenti cela mais je ne savais pas comment le gérer, maintenant je le comprends. En fin de compte, je me bats pour un titre."

Courir avec sa tête

Il a beau assurer qu'il ne perd pas le sommeil, il était récemment debout à 6h pour visionner pendant deux heures les vidéos de la course de l'an dernier. C'est sa manière à lui de se préparer et il s'y est appliqué avec sérieux, pour ne rien laisser au hasard.

"J'ai très bien préparé cette course. Ce que je peux contrôler, c'est de passer des heures à travailler, à étudier et à essayer d'être meilleur chaque jour. Je me suis beaucoup préparé, franchement, plus que je le fais habituellement pour les courses. Au final, si l'on veut atteindre l'excellence, il faut se concentrer au maximum sur tout ce que l'on fait, et c'est ce que j'essaie de faire."

"Je vais donner le meilleur de moi-même", a-t-il promis. "En Australie, c'était la deuxième place. Ici, je ne sais pas, peut-être que ce sera la cinquième place. Je fais ma stratégie et je donne le meilleur de moi-même. Évidemment, je ne suis pas stupide et je sais que mon rival est Pecco et personne d'autre. Enea Bastianini et Marc Márquez ont tous les deux quelque chose en plus pendant ces week-ends, ils n'ont aucun enjeu, juste une troisième place au championnat. Ces risques, comme en Australie [avec Marc], ils peuvent les prendre et moi non. Je dois rouler avec ma tête et être rapide. C'est ça, pour moi, donner le maximum."

"On verra demain. Si j'ai une demi-seconde d'avance sur eux, j'essaierai de gagner, mais si je ne suis pas rapide et qu'en course, je me bats avec trois autres pilotes, alors je devrai [courir] avec ma tête. Je dois tirer le meilleur parti de chaque situation."