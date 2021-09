Maverick Viñales rejoindra Aprilia au GP d'Aragón

Maverick Viñales va bien faire son retour sur les circuits dès cette année. Libéré prématurément de son contrat avec Yamaha après de fortes accélérations qui ont déplu à la marque au Grand Prix de Styrie, le pilote espagnol va rejoindre sa nouvelle équipe, Aprilia, dès le Grand Prix d'Aragón, après avoir découvert sa nouvelle machine à Misano. Il prendra ainsi la place de Lorenzo Savadori, dont l'aventure en MotoGP s'est donc arrêtée avec sa blessure contractée lors de ce même Grand Prix de Styrie. L'Italien est toutefois conservé pour être le pilote d'essais de la marque en 2022.

L'annonce de l'arrivée de Viñales chez Aprilia est la fin d'une saga de deux mois autour de l'avenir du pilote espagnol. Au tout début de la trêve estivale, Yamaha a annoncé son départ en fin de saison, un an plus tôt que prévu, en raison des fortes tensions apparues pendant les courses précédentes. Lorsque la compétition a repris, Viñales a présenté des excuses pour son attitude et promis de "donner le maximum" mais trois jours plus tard, une course difficile et son pilotage ont provoqué sa suspension pour la seconde manche du Red Bull Ring.

Cet épisode n'a pas refroidi Aprilia, qui a annoncé son recrutement pour la saison 2022, avant que Yamaha confirme une séparation avec effet immédiat. La nouvelle équipe de Viñales espérait le titulariser dès cette année, ce qui va donc se concrétiser sur le MotorLand Aragón.

"Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir annoncer nos plans pour la saison en cours et pour 2022, avec l'objectif d'optimiser au maximum la contribution de nos trois pilotes", explique Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing. "Aux côtés de notre pilote confirmé, Aleix [Espargaró], nous sommes ravis d'accueillir un athlète talentueux comme Maverick dans l'équipe Aprilia Racing. Il a démontré qu'il avait d'emblée un excellent feeling avec l'équipe et la moto, et je suis convaincu qu'il fera de son mieux dès le GP d'Aragón."

"Dans le même temps, nous confirmons aussi le rôle de Lorenzo comme pilote d'essais pour 2022. C'est un poste fondamental qui récompense tous ses efforts consentis pour développer la nouvelle RS-GP, tandis qu'il terminera la saison 2021 en bénéficiant de wild cards que nous choisirons dès qu'il sera de retour à 100%."

