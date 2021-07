Ducati préfère miser sur des jeunes que sur Maverick Viñales

Maverick Viñales a annoncé son départ de l'équipe Yamaha sans avoir de certitude sur son point de chute. Tout s'est fait très vite, la décision de rompre l'accord ayant été actée par les deux parties au cours du week-end du GP des Pays-Bas et annoncée dès le lendemain de la course. Immédiatement, le nouveau team Aprilia factory est apparu comme la destination privilégiée par Viñales et le constructeur italien a manifesté son intérêt mais le pilote a assuré qu'aucun contact n'avait été pris à Assen. Il n'a pourtant pas véritablement d'autre option s'il souhaite rester en MotoGP.

Peu de places restent libres dans le plateau 2022 et un transfert dans le team Petronas est naturellement exclu, la formation malaisienne étant sur le point de prolonger avec Yamaha, tout comme une arrivée chez Tech3, dont les places semblent réservées à des membres de la KTM GT Academy puisque Remy Gardner a déjà été confirmé et que Raúl Fernández a de fortes chances de rejoindre également la catégorie avec la formation de Bormes-les-Mimosas.

La dernière possibilité est le nouveau team VR46, qui permettrait à Maverick Viñales de rouler pour l'équipe de son ancien coéquipier Valentino Rossi, mais ce dernier souhaite aussi que sa structure permette de faire éclore de jeunes pilotes et plus précisément ceux de l'Academy qu'il a fondée. Ducati s'est justement associé à VR46 avec la volonté de créer un lien avec ces espoirs et Davide Tardozzi ne pense pas que Viñales pilotera l'une des huit Desmosedici engagées en 2022, même si la marque de Borgo Panigale envisageait de recruter le #12 pour la saison actuelle avant qu'il prolonge son contrat chez Yamaha au début de l'année 2020.

"Je suis désolé que Maverick ait fait ce choix [de quitter Yamaha], mais il doit avoir ses raisons", a déclaré le team manager de l'équipe Ducati factory à Sky Sport Italie. "Actuellement nous sommes ravis d'avoir Pecco [Bagnaia] et Jack [Miller]. Mais les autres pilotes Ducati sont également bons. Nous investissons beaucoup sur les jeunes également. Donc je pense que nous sommes satisfaits d'eux."

Et même si ce ne sera très probablement pas au guidon d'une Ducati, Tardozzi souhaite néanmoins que Viñales reste sur les grilles de départ en 2022 : "Je ne sais pas comment ça va finir. Je crois et j'espère qu'il restera dans notre championnat, parce que c'est un pilote important pour le MotoGP, qui est très rapide", a précisé l'ancien pilote, qui confirme à demi-mot qu'Aprilia est bien la seule destination envisageable pour l'Espagnol : "Je souhaite à Aprilia d'avoir les meilleurs pilotes, pour qu'ils soient aussi rapides que possible."

