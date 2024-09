Pour Michelin, Bagnaia ne décrit pas un problème lié au pneu

Pecco Bagnaia était désemparé après la deuxième course de Misano. Alors qu'il pensait avoir le rythme pour s'imposer, il a finalement payé une chute restée incompréhensible, et se disait surtout surpris de ne pas avoir pu imposer le rythme qu'il espérait. Leader en début d'épreuve, il a ensuite été doublé par Jorge Martín et Enea Bastianini et a perdu le contact, avant d'accélérer et de se rapprocher.

Bagnaia a directement mis en cause ses sensations avec le pneu arrière. Piero Taramasso, responsable de la compétition deux-roues de Michelin, souhaite analyser ce passage à vide mais selon lui, aucun élément ne permet d'incriminer directement le pneu pour le moment.

"Pecco était devant dans les quatre premiers tours, puis il a eu une baisse que nous ne pouvons expliquer : pendant quatre ou cinq tours, il a perdu trois dixièmes", a expliqué Taramasso à l'édition italienne de Motorsport.com. "Nous devons comprendre d'où ça vient, si c'est lié à la piste, à la moto ou aux pneus. Mais à partir du tour 12, son rythme est revenu et au tour 16, il a fait un meilleur tour en 1'30"8, à seulement huit dixièmes de la pole et du record de la piste."

"Il revenait fort et il semblait qu'il pouvait revenir sur Bastianini et Martín, puis il est tombé. Nous faisons des analyses, mais pour le moment nous n'avons que ses commentaires et ses chronos. Quand Ducati nous fournira les données, nous essayerons de comprendre ensemble ce qui a causé cette baisse. Cela prendra un certain temps mais nous aimerions comprendre à quoi c'était dû, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ce n'est pas le comportement d'un pneu qui ne fonctionne pas.

Bagnaia a expliqué avoir ressenti des problèmes dès le tour de chauffe, faisant le parallèle avec le GP de Catalogne 2023, qui l'avait vu chuter dès le deuxième virage. Mais Michelin estime que la réalité des faits contredit le pilote italien puisqu'il a pu faire de bons chronos dans les premiers tours, avant ses difficultés puis de nouveaux progrès qui lui ont permis de signer le meilleur tour en course. Le fait que cette baisse de rythme ait été temporaire pousse Taramasso à penser que le pneu n'était pas en cause.

"Ce qui est bizarre, c'est que les chronos ne correspondent pas aux commentaires de Pecco. Il a dit que le pneu ne fonctionnait pas dès le début et n'a marché qu'à partir du 12e tour. En réalité, les chronos des quatre premiers tours étaient bons, donc c'est après ça que nous devons comprendre d'où provient la baisse."

"Nous ne pourrons le comprendre qu'avec les données, mais ce n'est pas le comportement d'un pneu qui ne fonctionne pas, parce que [dans ce cas], ça le fait du début à la fin et on peut le voir dans les chronos, qui peuvent être sept ou huit dixièmes plus lents. Ce n'était même pas le comportement d'un pneu qui a des problèmes de température, même si c'est arrivé à certains [pilotes] ce week-end, surtout sur le côté gauche du pneu medium arrière. Dans certains cas, cela a pris six ou huit tours [pour qu'il chauffe], mais après il était en température et fonctionnait bien."

"Mais même ça ne correspond pas à la description faite par Pecco. D'après ses commentaires, cela ne ressemble pas à un problème de pneu ou de chauffe, mais j'espère que nous pourrons offrir une réponse à tout le monde rapidement."

Propos recueillis par Matteo Nugnes