Martín veut surtout retenir son rythme : "J'étais le plus fort"

Jorge Martín est passé par toutes les émotions au GP d'Émilie-Romagne. Longtemps leader, il pensait la victoire à sa portée avant l'attaque agressive d'Enea Bastianini dans le dernier tour, qu'il n'a pas appréciée. Son bras d'honneur en passant la ligne d'arrivée laissait présager de réactions explosives mais très vite, Martín a voulu calmer le jeu, déplorant la manœuvre sans vouloir trop en parler.

Au moment de dresser le bilan du week-end en conférence de presse, celui qui a conforté son avance en tête du championnat, en repoussant Pecco Bagnaia à 24 points, a voulu surtout retenir qu'il s'était montré "plus fort" que son rival.

"Ça a été un super week-end et j'ai été très compétitif", a souligné Martín, lorsqu'il a été interrogé par le site officiel du MotoGP. "Je pense que j'étais le plus fort aujourd'hui sur ce deuxième round à Misano. J'ai pu progresser par rapport au week-end précédent et être super rapide. Mais ensuite, j'ai dû gérer la situation avec Enea."

"Je vais essayer de me concentrer sur le positif", a-t-il ajouté, listant les bonnes choses à retenir de son week-end : "Je crois que le rythme était dingue, mon départ a été bon et j'ai amélioré mes qualifs, qui étaient une petite interrogation à la dernière course. Alors je suis content de ma performance."

En conférence de presse, Martín s'est également félicité d'avoir "gardé [son] calme" malgré une forte pression tout au long de la course et de s'être "montré intelligent" quand Bastianini se rapprochait de lui. Concernant l'attaque du dernier tour, il a une nouvelle fois évoqué une manœuvre "un peu excessive" sans vouloir alimenter la polémique : "Il est même sorti de la piste mais ça n'a pas de sens d'en parler, ça n'y changera rien."

Malgré le ton optimiste des propos, le visage de Jorge Martín trahissait sa frustration, mais il a insisté sur le bilan très positif du week-end : "Je n'ai pas dit que je n'étais pas content, je le suis. Je crois que j'ai fait un super week-end. Je voulais gagner, évidemment, mais ça va. Je suis content de ma performance, de mes qualifs. L'objectif pour la fin de saison est de continuer à travailler et à apprendre et c'est comme ça que je suis content. Si je regarde juste le résultat final, évidemment ça pourrait être mieux aujourd'hui mais il faut avancer."

J'ai le sentiment qu'il y a eu trop de tours dans cette course, alors j'ai vraiment hâte d'aller de l'avant. On va en Indonésie, où j'ai gagné la saison dernière [au sprint] et où j'avais trois secondes d'avance en tête quand je suis tombé [le dimanche]. Je pense que je peux m'y montrer très performant."