Zarco regrette "deux erreurs" qui lui ont coûté des points

Honda a décroché son meilleur résultat de la saison au GP d'Émilie-Romagne, la 11e place conquise par Joan Mir, mais cette position était visiblement dans les cordes de Johann Zarco. Le Français n'était que 18e en début d'épreuve avant de rapidement remonter en 15e position, à la faveur de plusieurs dépassements et de la chute de Pedro Acosta.

Zarco a alors buté sur Jack Miller et n'a pas pu prendre l'avantage, ce qui a finalement profité à Mir, qui l'a doublé. Le pilote LCR a dû passer hors de la piste pour éviter le Majorquin et n'était plus que 18e. Il a encore dû s'employer pour réaliser plusieurs dépassements, et finalement prendre l'avantage sur Miller pour le point de la 15e place dans le tout dernier tour, au prix d'une manœuvre musclée.

"En fait, l'analyse de la [course] sprint [de samedi] était quand même positive parce qu'on a vraiment fait des meilleurs chronos, et on avait un meilleur rythme que d'habitude", a souligné Zarco. "Et lors de la course [de dimanche], je me suis senti quand même assez bien, très bon au freinage, et ça faisait du bien de se sentir fort au freinage. Après, [je n'étais] pas assez bien au niveau de l'accélération, et je glissais énormément. Mais je me suis bien battu."

"Malheureusement, il y a eu deux erreurs : ne pas réussir à passer rapidement Miller, parce que j'avais fait le break avec ceux de derrière pour choper ce groupe – mais Miller était déjà sur la défensive, ce n'était pas facile – et ensuite, j'ai galéré derrière lui. Puis quand Mir m'a passé, j'ai manqué de le percuter sur un freinage, parce qu'il a freiné assez fort et du coup je suis allé tout droit. Et rebelote, il fallait tout recommencer, en étant derrière Nakagami."

"[J'avais un] gros rythme à la fin, mais trop en s'arrachant, et ça, ça ne me plait pas. Pareil, si j'ai fait des erreurs c'est signe que j'avais de la vitesse, mais je n'avais pas l'aisance que j'aime avoir sur la moto. Donc oui, ça a évolué, ça a évolué pour tout le monde, mais moi je n'ai pas l'aisance que je veux. Ça me met en colère, mais le côté positif, c'est quand même qu'on était au combat avec d'autres motos, ce qui était rare depuis le début de l'année, quasi inexistant même."

De son côté, Mir a continué sa remontée jusqu'à la 11e place et s'il s'était défait de Miller plus tôt, Zarco pense que c'est à lui qu'aurait pu revenir ce résultat : "Oui, parce qu'il n'y a pas eu énormément de chutes, ce n'était pas une hécatombe cette course, et j'ai l'impression que le rythme qu'avait Mir sur la fin de course était fort, donc il y avait une 11e place jouable. Oliveira, qui était dixième, avait plus de rythme quand même."

"Je suis content d'avoir pu me battre en début de course et mécontent des deux erreurs : ne pas avoir doublé Jack rapidement et avoir tiré tout droit pour éviter Mir", a résumé Zarco. "Ce sont mes deux erreurs, c'est peut-être pour ça que je perds cette 11e place."

Des faiblesses en début de course mais des progrès nets

Si Zarco a eu tant de mal à doubler Miller, c'est en partie parce qu'il "ne peut pas utiliser le grip correctement sur la moto" dans les premiers tours, ce qu'il parvient difficilement à expliquer : "Il faut analyser les chronos, mais on perd le plus de temps sur la première moitié de course. En deuxième moitié de course, j'ai fait des petits 1'32 pendant un moment, et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en 1'31 à ce moment-là."

"On ne peut pas bien utiliser un pneu neuf, frais, correctement", a ajouté Zarco. "Clairement, le rythme pendant toute la course a été nettement meilleur par rapport aux autres courses et on a pu se rapprocher du top 10. Il y a eu quelques chutes mais pas autant que dans d'autres courses, donc de bonnes choses."

Le résultat décroché par Mir est venu conclure une séquence de près de 20 jours fructueuse pour Honda, avec des nouveautés apparues lors du test qui ont porté leurs fruits et ont permis d'améliorer les performances, ce dont se réjouit Zarco : "Franchement, il y a eu un step sur la moto, mais après, comme on veut toujours plus, on se dit 'Mince, c'est encore difficile', mais si on se rend compte de ce qu'on a fait à Misano 1, on peut dire que Misano 2 était bon."

Pour Zarco, il y a "clairement" eu des progrès avec le nouveau carénage, grâce à des solutions aérodynamiques qui permettent de prendre plus de vitesse en courbe : "C'est pour ça qu'on souffre moins sur la moto, on est moins en tension dans les virages rapides parce que [jusque-là], on ne pouvait pas aller plus vite dans les virages rapides. Si on essayait d'aller plus vite, c'était dangereux, la moto bougeait beaucoup. En passant sur le nouveau carénage, ça semble plus facile, presque 10 km/h plus vite. Quand on l'a, on comprend qu'on a besoin d'un bon matériel."

Avec Luca Bartolomeo