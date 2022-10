Miller fait passer ses intérêts avant ceux de Bagnaia

Charger le lecteur audio

Pecco Bagnaia a beau avoir sa première balle de match ce week-end, Jack Miller ne compte pas tout faire pour l'aider à devenir Champion du monde dès Sepang. Exclu de la course au titre depuis son abandon à Phillip Island, le futur pilote KTM a encore un enjeu personnel, la troisième place du championnat, et devra pour cela reprendre des points à Enea Bastianini et Aleix Espargaró. Aider Bagnaia passera donc au second plan ce week-end.

"Mon principal objectif reste le mien", a confié l'Australien. "À titre personnel, je peux encore décrocher cette troisième place au championnat. Je pars de loin mais ceux qui sont devant n'ont pas eu une très bonne série récemment donc j'ai une bonne chance de reprendre des points si ça continue. Mon principal objectif est juste d'essayer de reprendre autant de points que possible."

"Si Pecco a besoin d'aide, je serai là, qu'on ne se méprenne pas, mais comme je l'ai dit, au final c'est un sport individuel. Je vais essayer de faire de mon mieux. Il y a une assez grosse différence d'argent entre la troisième et la quatrième place du championnat ! J'ai fini quatrième l'an dernier et je me suis fait avoir."

Si Miller se permet cette approche relativement auto-centrée, c'est également parce qu'il sait que Bagnaia part favori après avoir pris la tête du championnat en Australie. Il pourra donc se permettre de faire sa propre course, naturellement sans entamer les chances de son coéquipier chez Ducati : "Il a pas mal de points d'avance. C'était un peu plus calme avant Phillip Island, ils sont presque arrivés à égalité de points sur cette course. Je pense que ça sera un peu différent différent ce week-end, je pourrai plus me concentrer sur ma course."

"Que ce soit pour un championnat ou la 15e ou 16e place, je serai la dernière personne à percuter mon coéquipier. On roule avec précaution, en tout cas en ce qui me concerne. On verra comment la course se déroulera dimanche. En Malaisie, ça peut-être particulier, que ce soit sec ou mouillé, donc il faut être prêt à tout."

Pecco Bagnaia et Jack Miller

Pecco Bagnaia est l'homme fort du MotoGP depuis la fin de la pause estivale, avec quatre victoire et un total de sept podiums en huit courses disputées. Jack Miller est convaincu que l'Italien a tout ce qu'il faut pour décrocher la couronne mondiale mais donne sa préférence à un dénouement tardif, au GP de Valence.

"Ça a tourné en faveur de Pecco et ça peut se conclure ici. Je pense que c'est possible. Les dynamiques sont importantes et ça aide beaucoup quand elles sont en ta faveur. C'est plutôt son cas en ce moment donc je pense qu'il pourra faire un bon travail. Mais si ça ne se fait pas ici, on verra à Valence. C'est toujours mieux, je préfère quand ça se joue là-bas."

Miller croit en revanche peu à un sursaut de Fabio Quartararo, à la peine depuis plusieurs courses : "Quand on voit un voit un pilote frapper du poing son réservoir plusieurs fois par séance, que tu secoue la tête dans ton garage, ça montre qu'il y a quelque chose derrière. [...] Quand on pilote comme ça, en général ce n'est pas idéal pour les performances, en tout cas en ce qui me concerne. Je pense que sans changement majeur ce week-end, on en a un dans un très bon état d'esprit et l'autre non."

Sur le plan personnel, Jack Miller espère ne pas ressentir les effets de sa grosse chute à Phillip Island, après avoir été percuté par Álex Márquez : "On est quelques jours après mon Grand Prix à domicile mais je me sens aussi bien que possible. Ça s'améliore jour après jour. J'ai vraiment senti que j'avais été percuté par un bus lundi matin. La jambe opposée au côté où j'ai été percuté a enflé. C'est à cause de l'endroit où j'étais dans le virage, j'étais sur le côté et ça a été la dernière partie à être éjectée. Sinon, ça s'améliore tous les jours, l'hématome diminue et aujourd'hui il est un peu plus coloré, ce qui est positif."