Mir rêve toujours du titre avec Honda : "Je n'ai pas renoncé"

Encore habitué à se battre régulièrement pour le top 5 l'an passé, lors de la dernière saison de Suzuki en MotoGP, Joan Mir a touché le fond depuis son arrivée chez Honda. Confiné aux dernières places et souvent à terre, ce qui a mené à plusieurs blessures et forfaits dans la première partie de saison, le Majorquin a confié vivre "certainement la pire année" de sa carrière et s'être "effondré" mentalement, jusqu'à songer un temps à ranger son casque.

"Cette année, je vis juste cette partie difficile du championnat : les difficultés, la pression, les chutes, les blessures, sans aucune récompense pour le moment", a résumé Mir, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Je me bats juste contre la moto, j'essaie de faire grossir le projet et de le faire mieux fonctionner. On traverse le pire moment de cette marque, de cette équipe. C'est le défi le plus difficile de toute ma carrière."

Dès sa découverte de la Honda, à Valence fin 2022, Joan Mir a constaté le retard pris par le constructeur et ses premiers mois à piloter la machine japonaise n'ont fait qu'aggraver cette sensation.

"La première fois que j'ai essayé la moto, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Dans la première partie de la saison, les difficultés étaient toujours là, des problèmes similaires. Du début jusqu'à la fin [de la première partie de saison], les sensations ont tout le temps empiré, je n'ai pu être à l'aise à aucun moment. À chaque fois que j'ai essayé d'en faire plus, j'ai fini à terre."

"Pour moi, c'est très difficile de comprendre où est la limite sur cette moto parce que parfois, on tombe car on attaque plus que ce que la moto veut, mais j'ai eu aussi beaucoup [de chutes] sans en connaître la cause. Ce sont les choses que l'on essaie de comprendre."

L'espoir d'un rebond

Mir a touché le fond au GP d'Italie, avec des performances très mauvaises et une blessure à la main qui l'a écarté des circuits jusqu'à la pause estivale. C'est à ce moment qu'il a douté de son avenir en MotoGP, avant de revenir avec un état d'esprit neuf au GP de Grande-Bretagne : "Après le Mugello, la motivation était très, très faible. Quand on vit un moment difficile, on se demande si ça en vaut vraiment la peine."

"Après la pause, quand on est revenus à Silverstone, disons que la motivation était beaucoup plus forte. J'ai passé du temps chez moi, pour me reposer, pour déconnecter. Maintenant, je vais dire que je suis dans une situation totalement différente."

Joan Mir

Des rumeurs ont prêté au Champion du monde 2020 la volonté de rejoindre l'équipe Gresini, à laquelle on associe désormais le nom de son coéquipier Marc Márquez. Mir assure avoir finalement trouvé une nouvelle motivation avec Honda, avec la volonté d'aider la marque à retrouver le niveau qu'elle avait jusqu'à la fin des années 2010, quand elle était l'une des références de la catégorie. Il affiche donc une forte ambition, qui tranche avec le niveau actuel de sa moto.

"Ce que je veux, c'est décrocher un nouveau titre avec Honda, je n'ai pas renoncé à cet objectif. Je pense qu'ils peuvent le faire, c'est sûr qu'ils peuvent le faire. Je crois vraiment à ce projet. Si je décide de partir pour un autre constructeur, je pense vraiment que j'aurai échoué dans ce challenge et je ne veux vraiment pas échouer, donc la décision est de rester ici."

Les premiers signes ne sont pourtant guère encourageants pour 2024 puisque le test du prototype à Misano n'a pas véritablement convaincu Joan Mir. Ce dernier appelle la marque à changer totalement sa moto pour relever la tête : "Je pense que Honda fait de son mieux pour essayer d'avoir un meilleur package. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une évolution, je pense qu'il faut une révolution, faire un concept différent."