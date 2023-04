Morbidelli limité par sa position de départ : "On a perdu nos chances vendredi"

Sa présence aux avant-postes tout au long du week-end en Argentine puis ses quatrièmes places lors des deux courses, courte et longue, ont redonné espoir que Franco Morbidelli puisse remonter la pente le long de laquelle il a dégringolé depuis deux ans. Mais le vice-Champion du monde 2020 était d'autant plus attendu au tournant à Austin, où il allait retrouver une piste moins favorable à son pilotage, le tout dans un contexte où la pression commence à être très forte pour son avenir.

Ses résultats bruts à Austin ont toutefois retrouvé la modestie de la courbe de performance qui a été la sienne depuis des mois. Quatorzième à l'arrivée du sprint, à 16"5 du vainqueur, il s'est classé huitième le dimanche, à 20"4 d'Álex Rins, victorieux sur la Honda, et avec pratiquement 15"5 de retard sur son coéquipier, Fabio Quartararo, auteur d'un premier podium cette saison.

À l'issue du Grand Prix, Morbidelli a estimé avoir été limité par son début de week-end. "La position de départ n’a pas du tout aidé. On a perdu nos chances vendredi en ne rentrant pas directement en Q2", a-t-il observé à l'heure du bilan.

Dès vendredi, en effet, il admettait : "À l'heure actuelle, il semble que la meilleure façon pour nous d'accéder à la Q2 soit de prendre une roue, et je n'ai pas pu le faire aujourd'hui." Le lendemain, il n'a pu sortir de la Q1, admettant quelques erreurs dans son meilleur tour, et s'est donc qualifié 14e.

"À partir de là, on est partis d’un peu trop loin, on a beaucoup travaillé pour remonter la pente", a-t-il repris. En course sprint, il a, comme d'autres, souffert de la hausse des températures, ses difficultés se trouvant accentuées par la course en paquet. "Cette position de départ ne m'a pas aidé parce que quand on est dans le peloton, la température du pneu avant monte énormément et on ne peut alors plus attaquer, on ne peut plus rien faire. J'ai été limité par ce problème", regrettait-il.

Le pilote Yamaha saluait dimanche "une course clairement meilleure" que le sprint, avec une performance en hausse : "C’est bien car on est parvenus à être relativement performants lors des qualifications et de la course principale, qui sont les deux moments les plus importants. Et c’est positif, on doit prendre cette huitième place, cette progression et les bonnes informations que l'on a recueillies, et on arrivera à Jerez prêts à se battre."

Franco Morbidelli s'est classé huitième au Grand Prix des Amériques

S'il a cherché à trouver du positif dans ce résultat, Franco Morbidelli l'a essentiellement obtenu sur la base des abandons devant lui, n'ayant réussi à dépasser que Joan Mir au départ. Lui qui a compris au fil des mois son manque d'agressivité au guidon d'une M1 qui a évolué avec le temps, il a expliqué avoir surtout opté pour la prudence dimanche alors que neuf pilotes sont partis à la faute.

"J’ai réussi à être très agressif", a-t-il assuré, "malheureusement, je ne me sentais pas sur la même longueur d’onde que ma machine, et j’ai dû ralentir à un moment car mon feeling sur l’avant ne faisait qu’empirer. J’ai vu des gens tomber devant moi donc je suis devenu plus timide et j’ai préféré ramener la huitième place, ce qui est OK pour nous en ce moment."

Qu'attendre désormais de Jerez ?

Bien que toujours en manque "de traction et de turning", le coéquipier de Fabio Quartararo tend à se montrer résolument positif et se sent désormais plus compétitif sur la distance. À ses yeux, c'est essentiellement dans la capacité à se montrer rapide sur un tour, et donc à bien se positionner sur la grille, que se trouve la clé pour des performances plus gratifiantes et de manière stable.

"Par rapport aux Ducati, c'est certain", a-t-il affirmé lorsqu'il lui a été demandé si le tour qualif était tout ce qu'il manquait à sa Yamaha pour bien figurer au classement. "Au final, sur le tour qualif, j'ai pris deux dixièmes avec mon coéquipier, mais on a pris une seconde avec Pecco. C'est donc clairement notre point faible par rapport aux Ducati, qui sont la référence."

"Ma vitesse était bonne mais, malheureusement, quand on part derrière on a beaucoup plus de mal. Alors on va essayer de mieux partir à Jerez et, comme tout le monde, on va tenter de se placer dans le top 10 dès vendredi car c'est très important", a conclu, déjà tourné vers le prochain Grand Prix.

Avec Camille De Bastiani

Lire aussi : Le blues de Fabio Quartararo, pas rassuré par son podium