Le MotoGP envisage d'interdire le holeshot device arrière

Le développement en MotoGP est plus que jamais au cœur des débats, nombreux étant ceux à trouver que la voie prise avec l'aérodynamique appauvrit le spectacle en termes de dépassements. Certains pilotes, Marc Márquez en tête, ne cessent de tirer la sonnette d'alarme mais la catégorie ne devrait pas connaître de profonds changements dans l'immédiat.

Une limitation a toutefois été effectuée, avec l'interdiction du holeshot device avant (sauf dans les phases de départ, où il reste permis) sur les MotoGP en 2023, un système introduit par Ducati dès 2018 pour abaisser la moto à l'extinction des feux avant qu'une évolution ne le permette également à l'arrière lors des phases d'accélération en tours lancés. L'innovation du holeshot device avant, essayée par la marque de Borgo Panigale lors des tests de pré-saison 2022, a ainsi été jugée de trop, au vu des coûts et de la course au développement qu'elle représentait.

Ducati n'a pas caché sa déception d'avoir vu son travail interdit, et le débat suscité autour de cette décision a interrogé jusqu'au plus haut niveau du championnat. "Se pose toujours la question d'être juste envers ceux qui inventent quelque chose que nous n'attendions pas et de leur donner une juste récompense pour avoir été meilleurs que les autres, mais il faut trouver l'équilibre avec le fait que nous ne voulions pas vraiment que ce qu'ils font soit fait", a expliqué Corrado Cecchinelli, directeur de la technologie en MotoGP, dans une interview à Crash.net.

Le compromis trouvé a ainsi été une interdiction décalée à 2023 afin de ne pas complètement jeter le travail de Ducati, mais le constructeur a fini par l'abandonner complètement en cours de saison dernière. La balance semble donc clairement pencher en défaveur du système apporté par le constructeur italien, et pas seulement à l'arrière des motos. Une interdiction totale du holeshot device avait été envisagée d'ici à 2024 mais avait finalement été abandonnée devant le trop grand nombre de problématiques qu'elle aurait pu provoquer sur le moment.

"Nous avons proposé [d'interdire] juste l'avant car personne n'avait utilisé un tel système durant les courses au moment de notre proposition, donc nous avons pensé que c'était le bon moment pour une action préventive. Celle-ci était de laisser les choses telles qu'elles étaient à la base, c'est-à-dire avec l'avant, qui est monnaie courante. L'interdire allait être un gros problème pour tout le monde", a confié Cecchinelli.

Toutefois, l'idée n'a pas été abandonnée définitivement et est toujours à l'ordre du jour pour les dirigeants, en prévision de la nouvelle règlementation qui arrivera en 2027 et qui marquera le nouveau cycle d'accords entre les équipes et la Dorna. Pour le directeur technique, le holeshot device devrait en faire partie, sous réserve d'accord entre tous les constructeurs : "C'est notre intention de demander aux constructeurs d'envisager d'interdire l'arrière également, dans un délai approprié."

